Entre Ríos: el Partido Libertario puso primera, quiere candidaturas en octubre y avisa que puede jugar solo

Gastón Chanseaud , presidente del Partido Libertario , aún con moretones luego de la golpiza que recibió en un hecho todavía no esclarecido.

El Partido Libertario ( PL ) en Entre Ríos puso primera para anotar sus candidaturas para las elecciones de octubre. A nueve días de obtener el reconocimiento como partido de distrito, este domingo organizó un acto de lanzamiento de campaña. Todavía no decidió si competirá solo o en alianza con Juntos , con La Libertad Avanza ( LLA ) o con ambos.

El team del PL tampoco tiene claros los nombres para proponer como alternativa del mileísmo blue . Excepto su presidente, Gastón Chanseaud , que ya avisó que va a pujar por sentarse en una banca de la cámara de Diputados , todavía no se anima a tirar opciones a la parrilla. Será una asamblea partidaria la que definirá tanto las candidaturas como la política de alianzas, con una metodología similar a la de la UCR , aunque probablemente con menor ebullición militante.

El PL de Entre Ríos todavía no tiene claro cómo va a competir en las elecciones de octubre, aunque da por seguro que va a estrenar el sello. Este año, con partido propio, las expectativas de protagonismo en el armado seguramente serán superiores a 2023.

En la dirigencia libertaria del mileísmo blue dicen tener diálogo con la Casa Gris y con LLA a través del presidente del sello mileísta, Roque Fleitas, y de Joaquín Benegas Lynch. Juran que todavía no hablaron de alianzas y mucho menos de candidaturas. Los vasos comunicantes con el gobierno nacional son nulos a esta hora, aunque quizás el sello propio apure los teléfonos. Sin bien no tienen conversación con la hermana presidencial ni con ninguno de los Menem, reconocen que una orden de la Casa Rosada los encuadraría inevitablemente.

Por ahora, esperan llamados. "Para cualquier decisión vamos a usar el sentido común", dijo a Letra P, con imprecisión, un alto dirigente partidario.

El acto en Entre Ríos

Este domingo la militancia y la conducción se juntaron en Gualeguaychú, la principal ciudad del sur entrerriano, para dar el puntapié inicial del PL como partido de distrito. Según la organización, algo más de 200 personas llegaron desde cada rincón de la provincia. “Fueron todos en autos”, se ufanó uno de los presentes, para contraponer esta organización a la de los partidos tradicionales, que pueden movilizar con más recursos.

Partido Libertario Entre Ríos Gualeguaychú plp Acto en Gualeguaychú del Partido Libertario en Entre Ríos. Fue el primer encuentro luego de conseguir la personería definitiva del partido.

En el encuentro acordaron poner el primer mojón desde la institucionalidad partidaria para poder sentarse a la mesa con un arma central para las elecciones. Después de cuatro años de trajinar expedientes y centrar expectativas, finalmente tienen sello propio.

La escenografía fue la de un acto tradicional, con sillas para los concurrentes y un escenario al frente, donde se dieron los discursos. El lugar principal lo ocupó la bandera del PL, pero también estuvo presente la insignia amarilla con la serpiente de cascabel y la frase Don´t tread on me. Ese “no me pises” hoy aplica tanto como grito identitario para el afuera y como mensaje para LLA, porque en el PL asumen que fueron relegados de todo armado político y de decisión estructural.

Danza de nombres que despuntan para las elecciones de octubre

Para esta ronda electoral Entre Ríos reparte cinco bancas para Diputados y además renueva las tres del Senado. Un escenario tentador para cualquiera y más aún para quienes pueden colgarse de la taquilla de Milei, aunque más no sea como escudería muleto.

En el espacio se esfuerzan por comunicar que, con la sola excepción de Chanseaud, que ya anunció su postulación, los nombres saldrán de una asamblea partidaria. Lo mismo sucede con la política de alianzas, que también deben debatir. Tienen hasta el 7 de agosto para definir alianzas y hasta el 17 para anotar candidaturas. Según supo este medio, esta misma semana convocarán a la asamblea, que por su normativa interna debe hacerse a través del boletín oficial de la provincia.

Aunque no se dijo nada sobre una candidatura, la vicepresidenta Jesica Zárate dio un discurso en el acto de Gualeguaychú en el que mostró ejemplos de trabajo social de la militancia libertaria “sin ayuda del Estado”. Habló de Fabián Trípodi en Gualeguaychú, de Rita Sarli en Villaguay y de Julián Dalmao en Concordia. Son opciones que podrían sumar en la boleta.

Juan Erro, uno de los fundadores del espacio y que hoy ocupa el rol de protesorero del partido, se cuida de proponerse, pero al ser uno de los más conocidos tiene altas chances de anotar su nombre. “Nuestro destino lo armamos nosotros, no desde un escritorio en Buenos Aires, no somos una sucursal”, clamó Adrián Montenegro este domingo desde el palco, contradiciendo a quienes dicen que obedecerán a las directivas de Karina Milei. Es el secretario general del partido y ya avisó que trabajará “incansablemente” para que la voz libertaria llegue a cada rincón.

Los temas en agenda de PL

La agenda que el PL tiene para proponer en campaña no desentona de los gritos habituales de cualquier libertario. Ellos aseguran, sin embargo, que le aportan condimentos propios de Ente Ríos como la incidencia de Salto Grande en la tarifa eléctrica, las retenciones a las exportaciones del campo y las regulaciones para algunas producciones agrarias, a las que consideran excesivas.

El presidente del partido hace referencia con frecuencia a las fuerzas de seguridad, básicamente a la policía provincial. Para esa institución propone mejor equipamiento, capacitación y salarios más elevados. Chanseaud habló de penas más duras para delitos violentos. Este punto se relaciona con el episodio que sufrió hace pocos días cuando fue golpeado por un grupo de personas durante la madrugada del domingo 13, un hecho todavía no esclarecido. “Sufrí un atentado violento. Un hecho cobarde que podría haber terminado con mi vida”, relató.