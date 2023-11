En tanto, el ministro candidato de Unión por la Patria (UP) obtendría el 44,4%, casi cuatro puntos menos que Milei, y debería aspirar a convencer al 4,1% de las personas encuestadas que no tienen definido su voto o no irían a votar. Se trata de un porcentaje clave para que el hincha de Tigre revierta la situación.