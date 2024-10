Encuesta: el 54% preferiría votar a un candidato sin experiencia política

Encuesta: más de la mitad de las personas prefieren votar candidaturas que no provengan de la política

Una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos reveló que el 54% de las personas preferiría votar por candidatos que no provengan de la política tradicional, característica del gobierno de Javier Milei , en las próximas elecciones legislativas. Esa cifra asciende al 60% fuera de la provincia de Buenos Aires.

"De los políticos se espera practicidad; que dediquen su tiempo a la producción y el crecimiento económico; que velen por problemas concretos y cotidianos. Esto no significa que no haya lugar para las grandes discusiones, pero no se puede tener grandes discusiones todo el tiempo", destaca el informe, en un contexto político donde cada partido dirime cuestiones internas (LLA, PRO, UCR y peronismo).