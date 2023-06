“Cuando salga, por favor no me pregunten a quién voté”. El chiste de Martín Llaryora mientras esperaba su turno para votar en la mesa 24 de la escuela Santa Teresa de Jesús de la capital provincial sirvió para distender una situación que por momentos se tornó tensa por la cantidad de gente que coincidió para votar en el mismo momento que el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba para la gobernación.

“El modelo de Córdoba puede sacar a Argentina del atraso”, dijo Llaryora, que volvió a advertir que en su provincia “no hay grieta” y revalorizó el espacio con el que viene trabajando de cara a la elección y una eventual próxima gestión. “Ya no podemos decir que este modelo es algo exclusivo del peronismo porque acá hay trabajando gente de todos los partidos”, dijo y adelantó que seguirá sumando a referentes enrolados en las fuerzas opositoras de cara a la gestión que se imagina comandando luego del 10 de diciembre. Con ese horizonte, también destacó la importancia de Córdoba en el mapa nacional. “Influirá positivamente”, dijo y reiteró la necesidad de dejar en claro las diferencias entre el peronismo nacional y el peronismo de Córdoba.

Llaryora espera.jpeg

Mientras atendía a los requerimientos de la prensa, incluso mientras hacía la cola esperando su turno para votar, el intendente intentó distender una situación que incomodaba al grupo de personas, todas por encima de los 60 años, que también esperaba en el estrecho pasillo del primero piso de la escuela. Mientras la prensa se agolpaba en la puerta del cuarto de votación, la gente esperaba e incluso hubo quienes cuestionaron el operativo a viva voz.

La situación era realmente particular. Las autoridades de mesa advertían no haber tenido conocimiento previo de la llegada del intendente, mientras que, escaleras abajo, otro grupo de votantes esperaba que se liberara el acceso. No esperaron demasiado, porque cuando Llaryora votó, ya nadie aguardaba en ese lugar.

Mientras lo hacía, los primeros sondeos de boca de urna empezaban a circular por los teléfonos de operadores y asesores de la provincia. El intendente que quiere ser gobernador, siempre con una sonrisa marcada casi como marca registrada, se mostraba ajeno a la rosca y el nerviosismo que empezará a escalar de cara a las 18, momento en que está pautado el cierre de la votación.

Vota Martín Llaryora

Alrededor de las 12.20, Llaryora posó para todos los ángulos posibles y empujó su voto a la urna con un pequeño vaticinio de esperanza de cara a lo que vendrá. “Al triunfo”, dijo y emprendió la salida. Nadie en su entorno lo imagina desenchufado de la elección. Todos saben que no dejará librado al azar el destino del día más importante de su carrera política. Hasta ahora.