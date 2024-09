Jubilaciones: el radical Campero ratificó que cambiará su voto y apoyará el veto de Javier Milei

Live Blog Post

La ex esteticista de Yañez y otro médico presidencial declaran en la causa que investiga a Alberto Fernández por violencia de género

La ex esteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre, y Federico Alem, un médico que la atendió en la quinta de Olivos, declararán este martes en Comodoro Py a las 10 y a las 12, respectivamente, en el marco de la investigación del ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra la ex primera dama.

En el primero de los casos, se trata de una mujer que hacía tratamientos estéticos a la ex pareja de Fernández y fue propuesta por la querella debido a que habría sido testigo de episodios y visto presuntos golpes en el rostro de Yañez.

Mientras que, según declaró la semana pasada su colega y jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, Alem lo acompañó a Olivos para atender a Yañez a requerimiento de la entonces pareja presidencial, el 30 de junio de 2021 por un moretón en un ojo.