Eduardo de Pedro no esperó: recogió el guante que tiró Cristina Fernández de Kirchner sobre la dirigencia y la militancia en la Plaza de Mayo y lanzó su precandidatura presidencial por el Frente de Todos en la misma noche de este jueves. "Tenemos la responsabilidad de construir una Argentina que funcione" , dijo el ministro del Interior, delegado de CFK en el gabinete de Alberto Fernández .

La jugada no fue improvisada. Wado, que en los últimos días había acelerado un trabajo de instalación pública que llevaba meses, concretó su lanzamiento con un video que publicó en las redes sociales y con afiches con la leyenda "Se viene Wado" en la que aparece, claro, junto a Cristina. Obviamente, no produjo esas piezas en las dos horas que separaron su publicación y su pegatina del final del discurso de la vicepresidenta, que rechazó la enésima edición del operativo clamor con un reclamo hostil a la militancia y, sobre todo, a la dirigencia: "Basta de pedirle a otro que haga lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer".