Live Blog Post

El Presidente explicó su ausencia en el acto de CFK

En un breve contacto con la prensa, el Presidente explicó por qué no estará esta tarde en el acto que tendrá como principal oradora a Cristina Fernández Kirchner. “Yo no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando ahora y me voy a estar yendo porque tengo a mi familia en Chapadmalal”, argumentó.

Luego, el jefe de Estado abogó por la unidad y le hizo un pedido a la militancia: “Tenemos que estar todos en la Plaza recordando a Néstor, yo no voy a estar, pero Néstor nos une”.

“Celebro especial este 25 de mayo, es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno. Me emociona este momento y el recuerdo”, agregó y evitó confrontar con el kirchnerismo: “No busquemos un título para que nos peleemos, hoy es un día que nos une”.