Diputados: JxC dirime su interna y testea si puede controlar el recinto 

Los referentes locales de JxC no lograron que los precandidatos unificaran las nóminas: obligados a elegir entre uno de ellos, armaron listas competitivas para no ceder ante sus renacidos rivales internos. Sólo en Mendoza, Corrientes, Chaco y Entre Ríos habrá lista única el domingo, por lo que la elección en esa categoría será testimonial.

JxC tampoco la tiene fácil porque necesita mejorar los resultados de 2019, su mejor cosecha para la Cámara baja que fue opacada por la derrota de Mauricio Macri en la presidencial. De mínima, la oposición debe repetir los festejos que obtuvo aquel año en distritos grandes como Córdoba, Ciudad y Santa Fe.

Pero igual o más importante para JxC es crecer en la provincia de Buenos Aires, donde hace cuatro años ganó 14 de las 35 bancas que se ponen en juego. También necesita pelear el liderazgo en distritos chicos como Salta, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El principal obstáculo para ese plan es Javier Milei, quien si logra posicionarse como tercera fuerza competirá por bancas en todos lados y abrirá un escenario de tercios.

La Libertad Avanza no tiene internas este domingo en ninguna provincia, pero sí podrá contar al final del día con una encuesta fidedigna de intención de voto. Los sondeos que circulan entre todos los frentes le asignan porcentajes cercanos a las dos decenas y hasta tres en el norte del país, suficiente para pelear por un diputado.

Como su fuerza no existía hace cuatro años, lo que gane lo sumará a las tres bancas y armará un bloque que será árbitro de las votaciones a partir del 10 de diciembre. Los liberales se quedaron fuera de la pulseada legislativa en Santa Cruz, donde ni siquiera se presentaron. En cambio, sí quisieron tener boletas en La Pampa y Misiones, pero la Justicia le invalidó las listas.

El economista no duda de maniobras de los gobiernos locales para bajarlo de esas contiendas. En la provincia litoraleña, el presidente de la Legislatura local Carlos Rovira, mandamás del partido local que gobierna hace dos décadas, tuvo tanto miedo de perder las dos bancas que pone en juego que abandonó su neutralidad y se asoció a Unión por la Patria.

Las peleas por las listas

El Frente de Todos tiene internas en Chubut, Salta, Santa Cruz y Jujuy, donde el senador Guillermo Snopek compite para mudarse de recinto. Enfrenta a su primo Alejandro y a Nilson Ortega. Si pierde, a Cristina Fernández de Kirchner le será más complejo, o tal vez imposible, conseguir cuórum para abrir el recinto el resto del año.

En Chubut la interna no hará más que reflejar el desmembramiento del peronismo, mientras que en Santa Cruz la gobernadora Alicia Kirchner no pudo evitar el enfrentamiento entre la senadora Ana Ianni y Silvina Córdoba. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, no duda de una victoria de su pupilo Pablo Outes, que enfrenta a Jesús Villa, respaldado por el senador Sergio Leavy. En todos los casos, los candidatos de UP pueden imprimir boletas con Sergio Massa y Juan Grabois.

La vicepresidenta también mirará de reojo lo que pase en Río Negro, donde el senador y gobernador electo Alberto Weretilneck promueve la reelección del diputado Luis Di Giácomo sin un padrino presidencial, lo que se conoce como "boleta corta". Si le va mal, tal vez siga sin atender el teléfono cuando lo llamen del Senado.

JxC tiene internas para diputados en Buenos Aires y Ciudad, pero serán menos taquilleras porque son simultáneas a las competencias locales. La particularidad es que en la contienda bonaerense (Cristian Ritondo, con Burrich; y Miguel Pichetto, con Larreta) se disputan además cuál de ambos presidirá la Cámara baja si alguno de sus jefes llega a la Casa Rosada.

Hay internas picantes para definir las listas finales de diputados en provincias grandes que ya eligieron gobernador como Santa Fe y Córdoba. En la primera, Pullaro lleva a la cancha a Juan Cándido para enfrentar al actual diputado bullricista José Núñez; mientras que en la provincia mediterránea, Luis Picat se medirá con el ex intendente de Marcos Juárez Pedro Dellarosa, protegido por Larreta. En Formosa habrá duelo radical entre el actual vice del bloque de diputados, Ricardo Buryaile (con aspiración de ser jefe de bancada en diciembre) y Gabriela Neme, respaldada por Larreta.

Muy pocas listas tienen mujeres al frente de las nóminas y con chances de llegar al recinto. Una excepción fue Salta, donde Larreta reclutó a Inés Liendo, bullricista hasta hace dos años, que enfrentará al diputado radical Miguel Nani. Sólo el que gane podrá aspirar a una banca en octubre.

El Frente de Izquierda tendrá internas legislativas en casi todas las provincias, con candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) y el Partido Obrero. En Hacemos Nuestro País, el frente que promueve la precandidatura presidencial de Juan Schiaretti, sólo compiten en Corrientes y en la Ciudad, donde Diego Bossio no logró unidad y deberá enfrentar al referente de la democracia cristiana, Carlos Traboulsi.

El gobernador de Córdoba necesita sostenerse para conseguir sus objetivos de octubre: ganar tres bancas en Córdoba, retener la de Santa Fe para el socialismo y no perder las dos que arriesga en Buenos Aires el peronismo disidente, que esta vez compite con Hilda González de Duhalde.