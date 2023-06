Intendentes e intendentas de la Primera y la Tercera secciones electorales de la provincia de Buenos Aires se reúnen este jueves con el gobernador Axel Kicillof . La convocatoria salió de La Plata, pero no se informó el temario del encuentro. No obstante, se espera que sea para, entre otros temas, pronunciarse a favor de una lista única del peronismo, en sintonía con lo planteado por los gobernadores y vicegobernadores.

La convocatoria salió este mismo jueves, mientras Kicillof participaba de una actividad junto al ministro de Interior, Eduardo de Pedro , y la titular de Aysa, Malena Galmarini , en el distrito de Tres de Febrero. Según los jefes comunales consultados por Letra P , no se informó cuál sería el temario del encuentro, sin embargo, estiman que el objetivo central es manifestarse en contra de una disputa interna en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“En principio, la idea es encontrar puntos en común, pero no sabemos todavía si como una exigencia igual que los gobernadores”, afirmó un intendente de la Primera sección electoral consultado por Letra P.

Hasta el momento, los movimientos no surtieron efecto: tanto Scioli como Victoria Tolosa Paz, que busca competir por la gobernación bonaerense, insisten en que no van a bajarse. El apoyo de Fernández quedó una vez más de manifiesto en el acto que este jueves compartió con el embajador de Brasil en Pilar. A la misma hora, Massa encabezaba anuncios en Escobar y Kicillof se mostraba con De Pedro y Galmarini en Tres de Febrero.

La mayoría de los intendentes del Frente de Todos no quieren una interna nacional, menos aún si no pueden ir colgados de todas las boletas, lo que derivaría también en una competencia en los distritos. No obstante, hay excepciones, los intendentes de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y de Hurlingham, Juan Zabaleta, manifestaron en las últimas horas su respaldo a que los candidatos se diriman en las PASO.