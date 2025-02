Axel Kicillof evitará el golpe por golpe con José Luis Espert por la seguridad

Axel Kicillof.

En el gobierno de Axel Kicillof tienen decidido evitar la confrontación por el tema seguridad con José Luis Espert, ungido este lunes por Javier Milei como referente libertario para la disputa con el peronismo en Buenos Aires. "No es serio, no sabe del tema y no es un interlocutor válido", fue la respuesta que dan en La Plata a las críticas del diputado.

Kicillof debió suspender el sábado un desembarco en Mar del Plata, donde iba a encabezar un acto con intendentes y ministros, en medio de la conmoción por dos casos de alto impacto en esa ciudad: el crimen de un kioskero y el asesinato de un joven a manos de la Policía bonaerense. Fue el final de una semana caliente por el tema seguridad para el gobernador, con episodios que causaron conmoción en el conurbano.

milei espert.jpg José Luis Espert, con respaldo de Javier Milei para llamar a ejecutar a personas que cometen delitos. Seguridad, en el centro de la agenda En medio de una ola de críticas opositoras, Espert buscó posicionarse como el más duro contra el gobernador bonaerense, a quien acusó de haber generado un "baño de sangre" sobre la provincia. Siempre defensor de la mano dura, pidió “llenar de agujeros a balazos” a los delincuentes y “colgarlos en una plaza pública”, en línea con su eslogan "cárcel o bala" que repetía años atrás.

Los ataques de Espert contra Kicillof parecen haber terminado de posicionarlo como el elegido por Milei para que La Libertad Avanza le dispute en la madre de todas las batallas el poder al peronismo en las elecciones legislativas. "José Luis se va a sumar a la batalla electoral que viene para la provincia de Buenos Aires”, dijo el Presidente en una entrevista.

Pero en el gobierno bonaerense evitarán entrar en el itercambio de golpes con Espert por el tema seguridad. Este lunes, en la Gobernación de La Plata le bajaban el precio al libertario. "Si vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar en serio, con personas que sepan, no con Espert -dicen-. No es un interlocutor válido, no sabe del tema".

@JuanRubinacci pic.twitter.com/UhO08CMUX6 — LETRA P (@Letra_P) February 10, 2025 El debate por el delito Pese a la conmoción social que generaron los últimos crímenes en territorio bonaerense, Kicillof no tiene previsto cambiar la línea de su discurso sobre el tema seguridad. "Seguimos en la misma línea. Tenemos una política de seguridad seria y que tiene una planificación y organicidad que viene trabajándose hace cinco años. No tenemos ningún problema en hablar de seguridad", dicen en la mesa política que rodea al gobernador. En La Plata creen que hay una intencionalidad en asociar a Kicillof con una postura "garantista" con respecto al tema seguridad, contra la que anteponen datos de la gestión. "No dejamos de hacer nada de lo que teníamos que hacer por la seguridad por un supuesto tema ideológico -dicen en la Gobernación-. Somos la única jurisdicción del país que está construyendo cárceles. No tenemos ninunga traba, ni nada que ocultar. Estamos en emergencia de seguridad desde que asumimos, no es que no sepamos que es un tema grave".

