Live Blog Post

Gustavo Valdés: "Otorgarle superpoderes al Presidente no es correcto"

El gobernador de Corrientes consideró que "no es correcto" que el Congreso apruebe la ley ómnibus como está y le otorgue "superpoderes al Presidente de la Nación". Gustavo Valdés aclaró que sí están "dispuestos" a "dar los debates que sean necesarios dar para ver cómo se conduce la Argentina".

Valdés remarcó la "experiencia" en gestión y aseguró: "En la medida que estemos de acuerdo vamos a acompañar. No vamos a cometer ninguna locura legislativa".

"Creo que no debemos darle superpoderes al Presidente de la Nación, para eso está el Congreso. Me parece que la democracia sirve para debatir y ver exactamente qué queremos, pero otorgarle superpoderes al Presidente me parece que no es correcto", reiteró el mandatario en declaraciones a la prensa durante inauguraciones de obras en Ituzaingó, su ciudad natal.

El gobernador reveló que están analizando la ley ómnibus y el decretazo, aunque reconoció que ese último 2es más complejo porque tiene un mecanismo propio", prometió que analizarán "cada una de las medidas" y aseguró que "algunas cuestiones son más interesantes, otras no".

Si el Congreso aprueba la ley ómnibus sin modificaciones, estaría aceptando "delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social" hasta 2025, con posibilidad de prórroga por dos años. Es decir, durante toda la gestión libertaria.