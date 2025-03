Ante una tribuna amiga, Toto Caputo repartió promesas sin anuncios en San Nicolás

En medio de micrófonos, teléfonos y grabadores, el ministro solo dejó una frase ambigua sobre el tema por el que lo consultó la mayoría de periodistas: se limitó a afirmó que el Gobierno va a “volver a tocar” las retenciones. “Vamos a trabajar para eso, claro, para simplificarle el trabajo y la vida al productor”, lanzó. Letra P lo consultó sobre la falta de precisiones e información sobre el monto y las condiciones del préstamo en el marco del nuevo acuerdo con el FMI, pero Caputo esquivó la consulta.

Mensaje al campo

En la charla, sentado junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y las autoridades de Expoagro, con la dirigencia de la Mesa de Enlace en primera fila, Caputo habló de las retenciones con una acrobacia discursiva. "Estén seguros que en el ranking de baja de impuestos, el campo rankea arriba de todo”, juró. Y aseguró que uno de los objetivos principales de Milei es “sacarle el pie de la cabeza al sector privado”.

“Estamos en un cambio histórico y hay una conciencia en la gente que hace unos años era impensada. Ese cambio de cultura y esa determinación del Gobierno de no moverse del rumbo es lo que le va a dar la previsibilidad que el campo y la industria necesita. Hay que recuperar esa confianza y con eso van a venir las inversiones, el crecimiento, el empleo y los mejores salarios. Vamos a torcer esa historia de 120 años, no tengo la menor duda”, añadió.

Para pedir apoyo, habló de la herencia del gobierno del Frente de Todos. “Recordemos dónde estábamos hace un año, en particular el campo, no se podía planificar absolutamente nada, no se sabía lo que iba a pasar al día siguiente, teníamos una brecha del 200%, no se podía importar, la inflación corría al 1,5% diario, había una deuda con importadores de más de 40.000 millones de dólares. Realmente, la incertidumbre era total", afirmó el ministro.

"Hoy estamos literalmente en otro país. Pero a veces pasa que cuando las cosas mejoran y mejoran tan rápidamente, uno por ahí tiende ya a darlas como dada, a subestimarlas y un poco queremos ser Suiza al día siguiente. No se corrigen 120 años de desmanejo y 20 de desastres en un año”, subrayó.

Caputo dejó la carpa entre aplausos y sonrisas. "Hay que poner en valor lo que dijo Caputo, que este Gobierno pone al campo en el primer lugar. Nosotros vemos señales claras de querer sacarle el pie de la cabeza al productor", dijo, con el auditorio ya vacío, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina. El ministro no lo escuchó.