Andrés Larroque en Santa Fe: Axel Kicillof es "el emergente natural" del PJ para enfrentar a Javier Milei

-Axel hoy tiene una doble calidad: es un sobreviviente a la catástrofe política y un emergente natural frente a Milei con un rol de centralidad de oposición. Tenemos la gran responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica en cualquier circunstancia y, en este contexto, con Milei asfixiándonos financieramente. Pero no dejamos de hacer política y por eso generamos puentes que van más allá de la frontera de nuestra provincia, porque el objetivo es reconstruir un proyecto nacional.

En esa reformulación del espacio, Larroque ubica a Cristina Fernández de Kirchner como “la referencia política contemporánea más importante de la Argentina”, pero insiste en que el partido tiene que ir hacia un nuevo armado político para recuperar el verticalismo y la conducción. En esa línea, deja un mensaje para La Cámpora, sector con el que se dispararon munición gruesa en los últimos meses: “Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires y enfrentar a Milei, con eso nos basta y sobra. No agreguemos dificultades, tenemos un presidente ya por demás de complejo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/larroqueandres/status/1830039995006001492&partner=&hide_thread=false Charla Compañera en Rosario. Estuvimos con Marina Magnani, Fany Marchesino, Aldo Villalba y Hugo Ríos en un encuentro con la militancia.



Escucharnos y organizarnos para construir la esperanza pic.twitter.com/hinqXVfSEk — Andrés Larroque (@larroqueandres) September 1, 2024

Andrés Larroque y las elecciones 2025

La estrategia del ministro y armador de Kicillof es utilizar los encuentros con la dirigencia y la militancia para “reconstruir el peronismo” de cara a las elecciones de medio término. Según el entorno de Larroque, las visitas al interior del país están vinculadas con una “demanda” de diferentes sectores del peronismo, una “necesidad de reencontrarse” y el marco de la expectativa que genera Kicillof.

- ¿Es posible una lista de unidad para las elecciones 2025?

- Siempre lo mejor es la unidad y el consenso. La confrontación a veces no se puede evitar, pero lo que no podemos hacer es buscarla. Tampoco queremos que en función de la unidad se sobredimensione a un determinado sector, que finalmente termina radiando al conjunto. Hoy tenemos planteos de importantes sectores políticos dentro del movimiento nacional y el peronismo que vienen sintiendo que son marginados o que no son aprovechados o que no se les dan los espacios de participación. Hay que construir una instancia donde todos se sientan reconocidos y partícipes. Eso requiere inteligencia y generosidad.

Los valientes

-¿La imagen positiva que tiene Milei frena la resistencia al ajuste?

-Fernando De la Rúa, en junio del 2000, medía 60 puntos de imagen positiva y sabemos lo que pasó después. No digo que la historia se vuelva a repetir, pero sí que la imagen positiva es un indicador que debe tomarse con prudencia. La situación social es compleja y se puede precipitar. Hay que prestarle más atención al aumento de la pobreza, que a las encuestas. Las protestas o la resistencia tienen que ver con un proceso de organización del pueblo y hoy estamos en una crisis política, que afecta a través de la dirigencia, que tiene que ordenarse y plantear iniciativas. Desde el primer día del gobierno de Milei, Axel tuvo una oposición contundente, y sin ningún tipo de ambigüedades. Cuando aparece un nuevo oficialismo siempre hay miradas contemplativas, neutrales y también están los valientes que desde el comienzo asumen pagar un costo político.

Kicillof, Pullaro y 80 patrulleros

En marzo, Kicillof le entregó 80 patrulleros al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para combatir la violencia en Rosario. La colaboración interprovincial fue inédita, no pasó desapercibida. En este sentido, Larroque destacó el buen diálogo que mantienen los gobernadores ante el recorte que aplicó el Presidente a los estados provinciales: “Milei es un parteaguas del sistema político en la Argentina. Milei plantea alteraciones que hacen que sectores que en el pasado reciente tuvimos diferencias profundas hoy podamos confluir en situaciones muy concretas ante el abandono de las responsabilidades del gobierno nacional”.

El ministro bonaerense no ve que ese vínculo prospere en una confluencia electoral, pero sí deja un mensaje federal: “En esta propuesta de colaboración con los distintos gobiernos provinciales, también marcamos cuál sería la actitud del nuevo proyecto nacional que proponemos. Ante tareas que el Estado nacional hoy abandona, la provincia de Buenos Aires puede colaborar con otras provincias de la misma manera que otras provincias pueden colaborar con Buenos Aires. La acción que se realizó en materia de seguridad en Santa Fe también tenía por objetivo cuidar la frontera norte de nuestra provincia y poder preparar inclusive a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en el combate del delito.

- ¿Se arrepiente de haber instaurado en la Cámara de Diputados el término narcosocialista?

-Públicamente le pedí disculpas al diputado Enrique Estévez en su momento. Fue en una sesión donde una diputada dijo que le íbamos a dar droga a los chicos para que voten, y una serie de barbaridades de ese estilo y en el fragor de esa situación fue una expresión que lógicamente hirió a una fuerza política y no fue correcta.