“Yo a Cristina la quiero muchísimo y a Alberto también, entrañablemente, pero soy argentina”, explicó Carlotto en declaraciones televisivas en aquella ocasión y añadió: “No me puedo quedar callada viendo qué pasa, ¿cómo me voy a quedar callada? Entonces, Alberto, que es un querido amigo, escuchó". Según contó a los medios, el Presidente le dijo que había intentado comunicarse sin éxito con CFK. “Bueno, insistí, no te vas a quedar con una llamada que no te atienden”, le aconsejó Carlotto y remató: “Vos sabés todo lo que hemos hecho nosotros en 46 años para tener noticias. Hacelo por la Patria, la gente te votó a vos y a Cristina”.

Al margen de la coyuntura política en la que se produjo el encuentro de este jueves, en las distintas tribus del oficialismo remarcan la relación afectuosa que une al Presidente con la titular de Abuelas, que cumplirá 93 años el próximo 22 de octubre, el mismo domingo en que se celebrarán las elecciones presidenciales.