Patricia Bullrich ve la mano de Mauricio Macri detrás del ataque de Victoria Villarruel

La afirmación hace referencia a que el fundador y flamante presidente del partido amarillo se quedó frustrado en el cierre de lista, al no poder evitar que Bullrich se quedara con los primeros lugares de la estructura partidaria del PRO, y por eso contraatacó - dice el entorno de la ministra - a través de Villarruel. Como sea, no hay intenciones de un lado y del otro de agrandar la pelea en el ámbito público.

En el momento más tenso de la negociación, el operador macrista Fernándo de Andreis intentó vetar al diputado Damián Arabia como vice segundo, en representación de Bullrich, pero rápidamente la ministra redobló la apuesta y, al día siguiente, amenazó con presentar una lista interna contra Macri si no le daban lo que ella quería.

Finalmente, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio logró sostener a Arabia en su puesto, a quien además le dio luego la responsabilidad de negociar el paquete de proyectos de seguridad que enviará al Congreso, y también fortalecer su vínculo con la Casa Rosada: es que, ninguno de los movimientos de Bullrich son ajenos a la mesa chica del presidente Javier Milei.

Una vieja disputa por Seguridad y Defensa

Más allá de las lecturas internas, no se debe obviar que Bullrich y Luis Petri encabezan los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, dos áreas que la propia vicepresidenta admitió que quería tener bajo su control.

"El Presidente decidió que no y yo lo respeté. Obviamente, no me agradó", contó en una entrevista con el canal TN, después de sostener que, incluso, fue el propio jefe de Estado quien le prometió esos lugares para personas de su confianza.

victoria-villarruel-tnjpg.jpg.webp Victoria Villarruel.

Eso podría explicar parte de las diferencias entre la vicepresidenta con Milei, y también con los funcionarios provenientes del PRO y la UCR.

Pese a que el Gobierno se esfuerce en ocultar una evidente pelea libertaria, se pueden encontrar otros antecedentes que le dan sustento a falta de comunicación entre ambas patas de la formula presidencial: por un lado, que Villarruel haya habilitado el debate del DNU en el Senado, a contramano de lo que pretendía el Ejecutivo, lo que incluso motivó un comunicado de la Oficina del Presidente que fue leído rápidamente en clave interna.