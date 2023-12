Goodbye Raúl: a los 40, la democracia empieza de nuevo

La ultraderecha llegó al poder por los votos y la política ya no puede tapar el sol con la mano. Siete fotogramas y una película cuyo final aún no está escrito.

Hay quienes no lo vieron venir . No es el caso de Letra P , donde Marcelo Falak viene contando paso a paso, desde hace tres años, el ascenso de la rabia que llevó a la ultraderecha por primera vez a la Casa Rosada por la vía democrática; justo cuando se cumplen 40 años de que Raúl Alfonsín asumiera el poder con el respaldo mayoritario de las urnas y alentara una primavera que se volvió invierno más rápido de lo deseado, pero que instaló en gran parte de la sociedad un puñado de certezas que hoy están patas para arriba .

Casi el 56% del electorado votó a un presidente que califica al terrorismo de Estado como una guerra, no condena la última dictadura, da mil vueltas para no validar el sistema democrático y abjura de la justicia social. El consenso del Nunca Más y de la democracia con la que “se come, se cura y se educa” está en cuestión. Vivimos a su amparo desde 1983, pero el aguacero se volvió incontenible y el paraguas ya no alcanza. La sociedad que forjó aquel consenso ya no es la misma y la parte que aún sostiene aquellos valores está perpleja. ¿Todo en lo que ella creía se evaporó?