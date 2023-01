Brasil sí; carnaval, no

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El mecanismo que amasa el ministro de Economía Sergio Massa de crédito comercial para financiar importaciones con Brasil posiciona a la industria santafesina como una de las estrellas que podría relucir, pero también opacarse si no se toman los recaudos necesarios. Que se mejore el ida y vuelta con insumos daría empuje a la provincia que es el mayor socio comercial del país vecino, aunque los industriales ya advierten que se necesitará una muñeca sensible para que no termine saliendo el tiro por la culata y que los productos brasileños terminen invadiendo.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Los lazos de la Unión Industrial Argentina (UIA) con la Confederación Nacional de la Industria (CNI), industriales brasileños que intentan desmarcarse de Jair Bolsonaro y amoldarse a los nuevos tiempo con Luiz Inácio Lula da Silva en el poder, serán clave para afinar un acuerdo que, por ahora, está en pañales. “Hoy es sólo un título, no está la letra chica”, dice la dirigencia industrial santafesina y coinciden en el gobierno provincial. Mientras tanto, apuntan algunas alertas a tener en cuenta.

El ingreso de productos totalmente terminados es un tema en el que ponen las advertencias. De hecho, esta semana, en pleno movimiento diplomático por la cumbre de la Celac, hubo una reunión encabezada por el secretario de Industria José Ignacio De Mendiguren, su par provincial santafesino, Claudio Mossuz y representantes de carroceras porque la gigante brasileña Marcopolo está ingresando al país los productos totalmente terminados afectando al sector que está instalado en Rosario “Hasta las cortinas meten al país”, dijo alguien con llegada a la negociación.

CÍRCULO SANTA FE Enterate de todo lo que pasa en el círculo de poder de Santa Fe Conocé todo lo que pasa en el círculo de poder de Santa Fe! Recibí toda la información en tu mail {{msj}} {{msj}}

También podés leer El lado B del acuerdo: festival de importaciones y más presión al peso

Este tema podría ser un caso testigo de lo que no quieren los industriales santafesinos para el futuro acuerdo. Por su parte, la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) a través de su presidente, Eduardo Borri advirtió en contacto con Letra P: “Si van a entrar productos terminados y una autopista de Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), puede ser peligroso. Nosotros ya estuvimos advirtiendo que entraban productos enteros y debería enfocarse en insumos. Cualquier programa que permita mejorar la integración será bueno, hay que cuidar estas cuestiones”.

“El acuerdo es bueno si hacés las compensaciones. El tema es tener el equilibrio justo en semejante provincia. No es joda”, agregó un dirigente industrial de años. Se refiere a la dimensión del intercambio comercial entre Santa Fe y Brasil: 180 empresas santafesinas exportan. Lácteos, harinas, maíz, manufacturas de origen industrial como autopartes y vehículos terminados de la mano de General Motors.

También podés leer El Círculo Rojo abraza a Lula y ya saca cuentas del acuerdo regional

En el gobierno provincial miran de cerca el acuerdo aunque entienden que en lo inmediato no se activará ni habrá un aluvión de productos. "Es fundamental Brasil. En estos casos se generan dudas, claro, pero no hay que tenerle miedo. Sí estar alertas por si se presentan potenciales problemas", se limitó a decir Mossuz. El margen de tiempo debería servirle al gobierno provincial para tomar los debidos recaudos y optimizar futuros beneficios, y no quedar en offside cuando surjan inconvenientes como el caso Marcopolo.

Según recogió este medio, a Santa Fe le servirá para poder importar todos los insumos que pide y no quedar a medias como sucede en algunos casos. El trabajo deberá ser muy fino porque hay empresas radicadas que importan más de lo que exportan y eso, advierten, podría salirse de cauce. De nuevo, el equilibrio será determinante y el nexo de Omar Perotti con el massismo que está encima del tema comercial será un factor clave. Otro que apuntaron a Letra P como con un rol relevante es el del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, una suerte de medianaranja de Perotti. Así, al gobernador no le deberían entrar eventuales perdigones del acuerdo y desayunarse un martes 13 ndustrial.