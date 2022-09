Por repudio de ocasión, Larroque le pidió a JxC "meter las encuestas en el cajón"

El ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense, Andrés Larroque, consideró este sábado que “quienes tienen más peso” dentro de la coalición opositora “deberían ser más elocuentes a la hora de expresarse sobre un tema tan delicado” como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, llamó a “jerarquizar la democracia” e instó a “meter las encuestas en el cajón por un tiempo y pensar sanamente por el país".

En declaraciones a CNN Radio, el referente de La Cámpora consideró que “hay sectores de la oposición con una mirada más responsable” sobre lo acontecido el 1 de septiembre con el atentado contra CFK. No obstante, abogó “por un mayor nivel de elocuencia". Así, diagnosticó que “sin duda" en la plana mayor de Juntos por el Cambio (JxC) están minimizando el hecho.

"Hubo una primera respuesta mayoritaria en términos de condenar el hecho y después especulando empezaron a modificar las posturas y a mostrar de manera irresponsable relativizaciones que no hacen bien", expresó para recalcar: "Esto que ocurrió rompió el pacto democrático del 83´. Entonces retrocedimos mucho, porque el debate siempre tenía que ver con cómo profundizar y jerarquizar la democracia. Y ahora discutimos cómo defenderla". Al enfatizar que el ataque contra CFK “tiene que ser un punto de inflexión”. Larroque llamó a “meter las encuestas en el cajón por un tiempo y pensar sanamente por el país”.

Por otro lado, el ministro bonaerense señaló que, más allá de que "está claro que aparecieron en la superficie (por los autores materiales), nadie se despierta y dice 'voy a ir a cometer un magnicidio' sin que ello tenga alguna planificación que va más allá del hecho en sí". "Hay una investigación en curso, esperemos que avance y aporte claridad. Después, todos tenemos hipótesis y hacemos lecturas", añadió.

Al respecto, sostuvo: “Prefiero ser respetuoso de la investigación en curso, pero todos nos damos cuenta y es evidente que este grupo no puede actuar de manera aislada". Y ahondó: “Teniendo en cuenta los vínculos que aparecen y la forma en la que ciertos sectores trataron de relativizar lo ocurrido, por lo menos te genera suspicacia”.

Según el dirigente de La Cámpora, "es imprescindible que todos los sectores políticos y con injerencia en el poder, a partir de una posición madura, puedan establecer cómo recuperamos aquello que se ha dañado que tiene que ver con el pacto democrático". "Si a alguien le parece que gatillarle en la cabeza a una vicepresidenta es algo minimizable, me causa pena como militante político", puntualizó.

Por otra parte, acerca del alegato de CFK de este viernes, Larroque subrayó: “Fue contundente, y por el bien del país uno espera que se haga justicia y recuperemos la cordura y el orden. Un poder, en el marco de la República, no se puede autoproclamar por encima de los demás poderes del Estado. Ayer no era el momento para hacer una marcha porque Cristina ejercía su defensa. Y estoy convencido que, de cara a lo que viene, hay que estar en la calle y no tener miedo".