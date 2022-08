Maslatón Tour en Tucumán: fe massista, interna libertaria y optimismo de gol

TUCUMÁN (Corresponsalía) El abogado, militante liberal y experto en finanzas Carlos Maslatón visitó Tucumán para dar una charla y se quedó durante cinco días "para tratar de conocer a fondo lo que pasa en esta provincia, cómo piensa su gente y su dirigencia", según dijo a Letra P. Como un reclamado gurú, tuvo encuentros con la dirigencia de distintos espacios, jóvenes, economistas y ante cada consulta sobre el futuro del país en el corto plazo destacó las cualidades del superministro de Economía, Sergio Massa, como el único capaz de darle a la Argentina un horizonte previsible, un destino, frente a variables de la actividad económica que describió como "de perspectivas alineadas para dar el salto".

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

A días de haber asumido en el Gabinete nacional, Massa recibió a Maslatón fuera de la Casa Rosada, en la oficina que tiene desde hace años en avenida Libertador. "Fue él quien me invitó", contó el creador de la ochentista Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), de ideas liberales, en la que revistó el tigrense en su juventud, que supo tener gran peso en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esta red social, el abogado devenido en hombre de finanzas tiene una relevante presencia y no duda en cruzar con sus opiniones a adversarios políticos y economistas. "Desde siempre me gustó sintetizar mi pensamiento en pocas palabras, como una forma de sorprender con una idea, una mirada, para interpelar. Cuando me subí al mundo Twitter, ya estaba preparado", confesó.

La charla de Letra P con Maslatón se produjo unos minutos antes del almuerzo que compartió en Tafí Viejo con el intendente peronista Javier Noguera, quien lo invitó a recorrer la ciudad y a conocer la Hostería Municipal Atahualpa Yupanqui, a los pies de los cerros, emprendimiento que se autofinancia desde hace unos meses por sus servicios de excelencia. "Siempre es bueno nutrirse de miradas alternativas sobre la situación del país. Además, es un hombre de consulta del mundo de las finanzas que no se puede soslayar", reflexionó Noguera ante este medio.

Consultado por Letra P sobre los desafíos de Massa frente a una economía devoradora de los ingresos familiares y que desgasta cada vez más a la coalición gobernante, Maslatón no dudó en señalar que "las medidas económicas fiscales que adoptó el ministro van en la dirección correcta y le darán resultado".

La demostración de confianza hacia Massa se limitó a esa afirmación. "Era necesario que un político se hiciera cargo de la economía y él tiene las condiciones y los contactos para que le vaya bien. Se ha preparado para eso. Probablemente sea Presidente de la Nación", auguró Maslatón.

También podés leer Sergio Suspenso: el campo fue por todo en una cumbre que Massa intentó blindar

El economista "anticomunista y bitcoinero", tal como se autodefine, recordó que conoce a Massa desde inicios de los años 90 y que mantienen vínculos desde que los dos eran jóvenes militantes en la Unión del Centro Democrático (UCD), el partido fundado por el economista liberal Álvaro Alsogaray, el creador de la frase "hay que pasar el invierno".

Maslatón se manifestó de acuerdo con las medidas de índole fiscalista y el recorte de gastos anunciados por Massa y apuntó que en su conversación con el ministro le advirtió que "no debe olvidar otro problema del país, el sector financiero del Estado y la deuda del Banco Central, que presiona sobre la inflación y generó la corrida bancaria".

Con todo, encendió luces de alerta al subrayar que lo "indispensable es generar las condiciones productivas para que el despegue del país haga crecer más a la economía. Es preferible tener un poco de inflación antes que enfriar a la actividad, en un momento en donde todo lo que se produce aquí, como los alimentos, está en constante aumento de precios por la crisis mundial".

A contramano de la prédica de la derecha vernácula, Maslatón se mostró a favor de que se fortalezca la red de contención de la asistencia social. "Es esencial que el Estado les tienda una mano a los excluidos, a los pobres. Es un deber moral. Está sucediendo ahora hasta en los países más liberales. Cuando la economía crezca, muchos volverán al trabajo. Ya pasó en nuestro país", afirmó.

La interna libertaria

Militante de La Libertad Avanza, Maslatón califica como casi "irreversibles" sus diferencias con Javier Milei, a quien dio su apoyo para que llegue al Congreso. Adjudica ese divorcio al entorno del diputado -su hermana Karina Milei y el periodista Carlos Kikuchi- y a las derivas económicas y políticas que adoptó en este último tiempo, con las que se diferencia. Entre ellas, los dichos de Milei sobre la venta de órganos y el pronóstico de estallido social e hiperinflación. Parte de esos desacuerdos tienen un punto crítico justamente en Tucumán, por la alianza de Milei con Ricardo Bussi, legislador provincial y principal referente de Fuerza Republicana, el partido que creó su padre Antonio Bussi, ya fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

"Para un liberal de verdad, la defensa de los derechos humanos es irrenunciable. No se negocia, no se puede hacer negación de la tragedia económica y de los horrores que se cometió la dictadura, con el uso del Estado para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a personas por pensar distinto. Es imposible cerrar un acuerdo con Bussi en Tucumán y hacer como si no pasara nada a nivel nacional. Ese es mi límite como un ferviente defensor de las libertades", manifestó a Letra P.

Maslatón confirmó que ya pidió dirimir los liderazgos en el partido en una interna en las PASO 2023, pero se muestra escéptico. "No creo que me la quieran dar", advirtió. Igualmente, estuvo en contacto con jóvenes que comenzaron a construir su espacio tucumano.

"Estoy sorprendido por cosas como estas que pasan en Tucumán y muestran a una provincia pujante. Lo que se viene es imparable para el país, años de progreso y de prosperidad", vaticinó.

Dos días antes de reunirse con la militancia liberal, había mantenido una reunión con el intendente de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, a quien visitó en su despacho. También dialogó con el intendente de Famaillá, José Orellana. En ambos casos, colgó fotos en Twitter, pero luego borró el registro del segundo encuentro. Consultado en el programa de TV El Avispero sobre el motivo, indicó que luego de subir la imagen fue informado de una causa judicial inconclusa sobre presunto abuso sexual que pesa sobre Orellana. "No puedo saber todo y preferí eliminar ese momento para que no se interprete que le doy mi apoyo a alguien acusado de un delito como ese, por lo que menos hasta finalice el proceso", se excusó.