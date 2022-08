Yo tan Macri, vos tan Larreta

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Con apenas una semana de diferencia, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el expresidente Mauricio Macri visitaron la provincia. Con matices no menores en el armado de la agenda, el desembarco de ambos sirvió para leer con atención cómo la dirigencia provincial de Juntos por el Cambio (JxC) se mueve en relación a las referencias nacionales. Presente y futuro de la coalición opositora y bendiciones para un gran armado en la provincia.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

A Larreta lo escoltó todo el cambiemismo santafesino. Conferencias de prensa, cenas, recorridas, cónclaves formales.El alcalde porteño siempre estuvo rodeado de las principales cabezas de JxC. Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz compartieron actividades en soledad con él.

El desembarco de Macri fue ganancia, casi en su totalidad, para el diputado Federico Angelini, que aterrizó en Rosario junto al expresidente en un avión privado. La agenda de Macri fue vieja y conocida: la Fundación Libertad, donde hace las veces de local, y el congreso de Aapresid, donde lo esperaba un auditorio amigo. Tuvo unos minutos junto a él la senadora Losada, que pudo verlo en un café ubicado a metros de la sede del congreso.

“Yo soy Macri”, dice Angelini a quien le quiera preguntar. El expresidente quiere que el legislador sea candidato a intendente en Rosario, pero el rosarino prefiere ser candidato a gobernador. Si él no compite por la Casa Gris, el PRO no tendrá postulante a la gobernación. Y lo de Miguel Del Sel, al menos en esa categoría, no corre.

Angelini, a la vez, se recuesta sobre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, quien no se baja de la competencia presidencial. Cuando la exministra de Seguridad acelere su carrera, el diputado aspira a reemplazarla como titular nacional del PRO. Mientras tanto, degusta la silla que ocupa dentro de la mesa nacional de JxC.

También podés leer La vice del PRO santafesino rompe con Angelini y se alía al socio de Pullaro

Y así como Angelini se vuelca a Macri y Bullrich, Chumpitaz se le pega a Larreta. El diputado nacional, que arma el espacio PRO Evolución, apuesta todas sus fichas al jefe de Gobierno y a Pullaro gobernador. Lee que, a diferencia de lo que pasa en la arena nacional, la UCR tiene mayor potencia que su PRO en Santa Fe y aspira, por otro lado, a ser candidato a intendente de Rosario.

La UCR, no tan lejos de Macri

Así baja a Santa Fe la interna Macri – Larreta. Así se mueven las piezas en esta provincia. La estrategia de movimientos también rebota en el radicalismo, que en gran parte superó los pruritos del pasado para con el expresidente. Entre las referencias nacionales, solo Pullaro no se vio cara a cara con Mauricio.

También podés leer Vení Horacio, ordená esto

Losada tuvo su café a solas, donde le preguntó a Macri si será candidato a presidente. El fundador del PRO esquivó la respuesta. La radical, no obstante, es codiciada tanto por Macri como por Larreta. Si la mesa nacional define candidaturas cruzadas, la senadora cuadra perfecto en un binomio.

La visita de Macri coincidió con la del presidente de la UCR Gerardo Morales, pero eso no impidió que Losada, y también el senador Dionisio Scarpin, formen parte de la comitiva que recibió a Macri. No tuvieron la centralidad de un Angelini, por ejemplo, pero se prestaron al show. Pullarlo estaba abocado a la gira del jujeño y la sesión de la Legislatura provincial, pero desde el PRO dejaron trascender su interés por cruzarse con el expresidente.

Ampliar hacia los y las progres

Si bien no los recibieron, ambas visitas rebotan en la neurosis del socialismo y el intendente Pablo Javkin. Tanto Larreta como Macri dejaron en claro que no están en contra de un gran armado opositor en Santa Fe, de un frente de frentes, pero con la condición de la dirigencia provincial apoye las candidaturas nacionales de JxC Larreta es el permitido, ¿pero alguien ve al progresismo santafesino levantando los trapos por un Macri o una Bullrich? Mucho por resolver.