El mapa del internismo que dinamita la federación de municipales de Santa Fe

SANTA FE (Corresponsalía) La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de la esta provincia atraviesa turbulencias. Lo ocurrido sobre el cierre de la semana pasada cristalizó el internismo que está viviendo y atravesando su conducción: los gremios de las principales ciudades no adhirieron al paro ni a las movilizaciones y ASOEM, el sindicato de Santa Fe votó en asamblea separarse del colectivo, acción que ya fue impugnada. Reproches, cruces y poder sindical en juego.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La semana pasada, la Federación conducida por Jesús “Noni” Monzón, cercano al espacio de María Eugenia Bielsa, planteó un paro para pedir la reapertura de paritarias. Si bien se registraron cortes en varios puntos de la provincia, la medida no tuvo el peso habitual, ya que los sindicatos de Rosario, Santa Fe y Rafaela no adhirieron y cada una negoció individualmente con las intendencias. Se suman a este pelotón otras localidades y comunas más pequeñas que se mueven en consonancia. “Hoy por hoy Festram es nada, un sello. Las paritarias se manejan con los gobiernos locales directamente”, lanzan en Santa Fe una afirmación que marca el pulso de la disputa.

En Festram son conscientes de lo que ocurre internamente y creen que los movimientos de los sindicatos locales tienen el objetivo de quitarle poder a la Federación. Según pudo averiguar Letra P, la lectura que hacen es que la jugada derivará en darle más capacidad de maniobra a las intendencias y eso derivará en salarios a la baja. Pulgar para abajo a la municipalización de la paritaria. A su vez, explican que con Rosario, Santa Fe y Rafaela “las relaciones no están bien porque no participan de los plenarios, ellos se autoaislaron”.

También podés leer Un soldado de Bielsa, nuevo jefe del gremio municipal de Santa Fe

Las tensiones vienen desde hace algunos años. En Festram marcan como un punto de quiebre lo que hizo Antonio Ratner, secretario general del sindicato municipal de Rosario. Según indican en la entidad provincial, luego de la victoria como gobernador de Omar Perotti y mientras Ratner era el secretario adjunto de la Federación, en un plenario aseguró: “Hablé con Omar y dijo que yo tengo que ser el próximo secretario general de la Festram", algo que finalmente no ocurrió. “Con esas palabras hizo un sincericidio de quién está detrás de todo. Ahora se está haciendo lo que quiere Perotti que es que cada sindicato discuta con su patronal”, agrega la misma fuente.

Ratner niega la versión y asegura que ese no es el motivo para no ir al paro. “En plena pandemia hemos hecho 13 paros y dos caravanas hasta que bajó el intendente y acordamos, y ahí Perotti era el gobernador”, le indicó el rosarino a Letra P. El gremialista explicó: "No comparto muchas cosas que hace, como no abrir paritaria. La política viene en segundo lugar porque primero están las necesidades de quien represento”.

También podés leer Claudio Leoni, el bielsista que le paró tres días la provincia a Perotti

En Rosario creen que hay que municipalizar las discusiones y ese fue uno de los motivos, según Ratner, por los que abandonó la conducción de Federación. El sindicalista del sur de la provincia y referentes de Santa Fe explican que hay localidades con cortocircuitos con la Federación como Arroyo Seco, San Lorenzo, Villa Constitución, Esperanza, entre otras. “Festram no tiene gente, a la gente la tenemos los sindicatos de base”, argumentan en el sindicato de municipales de la capital provincial.

Festram tiene en el horizonte dos paros anunciados para esta semana que se concretarán el jueves y viernes. Aún no está definida la modalidad de la medida de fuerza. Pero a su vez, tiene enfrente una conflictividad creciente con los sindicatos más populosos de la Bota. Los próximos movimientos marcarán el destino de la Federación que mostró músculo y se le supo plantar a Perotti.

Intento de ruptura Parte II

Los aires de revuelta perduran en la ciudad santafesina. El pasado viernes ASOEM, de la mano de Juan Medina, secretario general del sindicato de municipales de Santa Fe, volvió a realizar una asamblea para dejar de pertenecer a Festram. Según le confirmaron a Letra P, se aprobó por unanimidad la ruptura aunque la Federación ya impugnó la votación. Tal como ocurrió en septiembre de 2021, el encuentro, que terminó en sillazos, no tendría efecto y el sindicato local seguiría en la entidad provincial.