Cafiero, sobre la bilateral con Johnson: "El Presidente lo paró en seco"

Luego de su regreso a la Argentina, tras integrar la comitiva que participó de la cumbre del G7, el canciller Santiago Cafiero aseguró que el presidente Alberto Fernández “paró en seco” al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, durante el encuentro bilateral en el que el jefe de Estado argentino le manifestó al británico que, sino se reabren las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas, “la relación va a estar trabada”.

“La reunión la pide Johnson y en el inicio, con mucha verborragia, empieza a comentar todas las potencialidades comerciales que tiene la Argentina”, rememoró Cafiero, quien añadió que “cuando terminó de desarrollar toda su idea de por qué había pedido la reunión”, el “Presidente lo paró en seco”. “Le dijo 'no, usted no entiende, si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de toda la agenda que está planteando va a poder avanzar'”, relató el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Creo que (el británico) no se esperaba esa respuesta del Presidente, o lo asesoraron mal o había una lectura distinta”, agregó en declaraciones a Radio Con Vos.

Sobre la respuesta de Johnson, quien declaró que la disputa por la soberanía "es un tema saldado hace 40 años", Cafiero aseguró que por reclamo del jefe de Estado Argentino, "queda descolocado y contesta de esa forma". "Dice que es un tema que ya está saldado, que deberíamos superarlo", profundizó el Canciller, antes de manifestar que Fernández le explicó “cuáles son todas las razones por las que esto no está saldado”.

Según Cafiero, el mandatario argentino consideró que “las guerras no otorgan derechos” y que, en noviembre de 1982 “hubo otra resolución que marcaba que todavía estaba pendiente de resolución el conflicto de soberanía". Cafiero también contó que Johnson apeló al “principio de autodeterminación”, al sostener que la disputa “se resolvió con el referéndum” por el cual “los isleños determinaron que ellos querían seguir siendo parte de la Corona”. “El Presidente le volvió a retrucar que ese no es un argumento para una población que está impostada en un territorio. Eso carece de legalidad, la comunidad internacional lo determinó así", explicó.

Como relató Letra P, este lunes Fernández protagonizó un encontronazo con el líder del Partido Conservador inglés, a quien le demandó poner sobre la mesa de la agenda bilateral la soberanía de las Islas como tema prioritario para poder avanzar con los intereses económicos que trascienden el Océano Atlántico. “Hasta que no solucionemos este tema no podremos avanzar en otras cuestiones”, le manifestó el argentino, que recibió como respuesta que la potestad de las Islas “es un tema saldado hace 40 años”.