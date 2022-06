La política ante el cansancio social, eje de una nueva charla de Comunidad de Ideas

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Reivindicar la política como fuerza transformadora de la realidad fue, en esencia, el aura que recorrió un nuevo encuentro de Comunidad de Ideas, un espacio abierto y horizontal impulsado por sectores del progresismo de esta provincia que tiene como objetivo reflexionar y construir propuestas superadoras sobre estas temáticas centrales que atraviesan a la sociedad. "Política para qué" fue el título del conversatorio en el que participaron la politóloga María Esperanza Casullo, la comunicadora Mayra Arena, el consultor Alan Stumvoll y, grabado y a distancia, el politólogo Andrés Malamud.

El fenómeno Javier Milei y la irrupción de discursos antipolítica que abrevan de la siempre generosa fuente de la insatisfacción de una sociedad cansada y enojada fueron los disparadores de una charla que, aún cuestionando a la dirigencia actual, ponderó a la política. No fue, de todos modos, un homenaje en vida, pues hubo también exhortaciones para la toma de desiciones drásticas y urgentes que neutralicen la vocinglería antisistema que cunde en el escenario actual. Entre el público escuchaban atentamente los diputados socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, entre otras figuras del partido de la rosa.

Fue Malamud, a distancia y asincrónico, quien rompió el hielo de la fría tarde rosarina en La Usina. "La política funciona, lo que no funcionan son las políticas", sentenció y explicó que eso se debe a que "el Estado está desmantelado". "Hay un Estado presente pero quieto, sin capacida regulatoria". En ese sentido, indicó que "la política hoy congela la situación actual, hay una estabilidad que puede ser vista como parálisis y como paz social. Hoy el desafío es cómo salir de la parálisis sin salir de la paz".

Casullo retomó la idea y señaló que "la estabilidad política se traduce en incapacidad de tomar grandes decisiones de política pública". Para la politóloga neuquina, no es la base electoral del kirchnerismo la que traba los consensos sino "los de arriba". "Hay que mirar a los ricos, qué hacen, qué piensan, cómo se organizan", afirmó. "En los últimos diez años, los intereses cruzados del establishment, empresarios y el capital, bloquean procesos de toma de decisiones; los sectores populares no están empoderados políticamente", marcó.

El santafesino Stumvoll explicó el enojo y desencanto de la sociedad para con la pólítica y la clase dirigente en "los problemas públicos no resueltos", entre los que nombró "la inflación, la pobreza, el narcotráfico, la desigualdad". "Este enojo interpela a la política, que parece encerrada en sí misma", indicó y apuntó que "la política tiene que encontrar un mecanismo de sublimación que permita transformar ese enojo en algo positivo".

Arena, quien se hizo conocida por su charla TED "Qué tienen los pobres en la cabeza", coincidió en que "la política se escucha a sí misma". "Se pierde en la épica y no soluciona lo pequeño, la gente quiere que le solucionen los problemas concretos", explicó y, en ese sentido, señaló que "no hay otra agenda que no sea la de la inflación". "Lo bueno es que la gente tiene paciencia y todavía espera que haya resultados, no estalla", cerró.

Comunidad de Ideas está conformado por instituciones locales, provinciales y nacionales como La Usina Social (Rosario), Demos (Santa Fe), Los Molinos (San Jorge), Centro de Estudios Regionales (Capitán Bermúdez), Centro de Políticas Públicas (Villa Constitución), Demos (Suardi), Compromiso (Sunchales), Cemupro (Buenos Aires) y la Fundación Estévez Boero.