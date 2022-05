Por la mística de 2003: Carrió se sube a un auto para volver a recorrer el país

Elisa Carrió tiene pensado volver de lleno a las primeras planas políticas en los próximos días. Junto con el titular de la Coalición Cívica, el legislador Maximiliano Ferraro, su fundadora ultima detalles para lo que será una gira nacional que contará con un detalle vintage: la hará arriba de un auto, como fue su campaña presidencial en 2003.

La hoja de ruta con los futuros destinos todavía no está definida. La única certeza es que evitará las provincias que ya visitó, entre las que se destacan Corrientes, Chaco y el norte de Santa Fe. Todo indica que buena parte será en el litoral y en la provincia de Buenos Aires. “El criterio es ver cómo se puede hacer para recorrer la mayor cantidad de lugares”, explicó uno de sus colaboradores. Su retiro, después de la experiencia de Cambiemos, parece que ya quedó muy lejos.

Sin decirlo de forma pública, Carrió quiere que la CC envíe un mensaje al seno de Juntos por el Cambio (JxC), con una especie de advertencia para que no se olviden de la existencia de ese partido a la hora de tomar decisiones. “Nuestro objetivo tiene que ser que la Coalición (Cívica) crezca, se fortalezca, que sea la que pida un debate de ideas dentro de JxC”, explicó la misma fuente que utilizó una frase casi de cabecera dentro de los lilitos: “Somos pocos, pero ruidosos”.

Esa necesidad de Carrió por dar un mensaje contundente con su reaparición está directamente vinculada, dicen, a su malestar por lo que denomina como el “internismo” dentro de JxC. Carrió evita dar nombres, pero apunta directamente contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una bolsa en la que incluye también a radicales, como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado nacional Facundo Manes.

Al cuarteto aludido le endilga una desconexión con una sociedad que no quiere ver, según su argumentación, a los políticos debatir candidaturas o lanzarse de forma anticipada a la contienda presidencial del 2023. “Yo me declaro vieja y ahora quiero tener 70, 80 años; quiero ser bisabuela porque estoy harta de que ustedes no lleguen al poder y se queden definitivamente. O sea, ésta vez sí es mi última porque no me queda nada”, deslizó hace 15 días en Mar del Plata en una reunión de la CC. Palabras que aún rebotan aún en el seno de JxC.

Con el expresidente Mauricio Macri la situación es particular. Desde que abandonó la Casa Rosada a fines de 2019, para Carrió el rol que debe ocupar es de consultor, de “gran elector” y no buscar un nuevo mandato, como viene instalando desde el misterio. También le critica la indefinición sobre su futuro por el impacto que conlleva dentro de la coalición opositora.

“Uno no puede estar de luna de miel todos los días, más cuando el otro tipo va y se acuesta con (Donald) Trump, no se lo voy a permitir. Como esposa, mujer de una alianza política que fundó JxC, no le voy a permitir a los maridos políticos que se acuesten con cualquiera. Pero las infidelidades son mínimas al lado de una familia. Después todos vuelven al chiquero”, resumió Carrió recientemente ante un grupo de militantes de la CC.

A diferencia de lo que sucedía durante la administración de Macri, ahora la chaqueña casi no tiene interlocutores con los popes del PRO. "Lo que necesita lo dialoga directamente con él, con Larreta o con (la diputada nacional y exgobernadora María Eugenia) Vidal cuando lo requiere", dicen desde su entorno. Ese contacto directo explica un poco el cambio en su relación con el PRO.

Dentro de su agenda, los tres temas que le quitan el suelo pasan básicamente por lo que suceda en el Congreso con las reformas del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura, junto con la boleta única de papel. Las dos primeras quiere que se frenen bajo todo concepto y que ninguno de los diputados o senadores de JxC apoyen sendos proyectos. Todo lo inverso a lo que cree sobre el cambio en el sistema electoral, el cual auspicia.

A ese trío se suma la geopolítica, tema sobre el cual quiere un mayor compromiso de la coalición opositora; en especial, contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que desde hace meses que se convirtió en uno de sus focos. La injerencia de exespía de la KGB en la región y el impacto político de la guerra en Ucrania, que se desató por la invasión rusa, se transformaron en los tópicos centrales de sus discusiones dentro de la CC. “El mundo es un juego de ajedrez que ya está entrando en la violencia nuclear”, repite, sombría.

Pero su vida política, de la que dista de estar concluida, confluye con su emprendimiento de ropa. La marca By Lilitas transita su segundo año de existencia. En el medio del lanzamiento de la temporada otoño/invierno, comienzan a surgir rumores de la posibilidad de organizar un desfile. ¿Serán modelos las dirigentes de la CC?