Urtubey, el invitado díscolo que se encendió en Mendoza

MENDOZA (Enviada) El clima del auditorio pintaba complejo para Juan Manuel Urtubey. Peronista díscolo, que se mueve por fuera del Frente de Todos (FdT), dice que Alberto Fernández “no estaba preparado para ser Presidente”, critica a Cristina Fernández de Kirchner por haberlo elegido y, al mismo tiempo, comparte la mesa con dirigentes de Juntos por el Cambio. Igual, el exgobernador salteño pasó la prueba en el encuentro que organizó la camporista y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, en Mendoza y se fue conforme al ver un clima de mayor apertura en el oficialismo.

“El peronismo no es una franquicia. Nos ponemos el nombre peronista esperando con ansias el momento de cambiarlo para poner el nuestro. Quieren usar al peronismo como un medio para ganar y no como un camino al bienestar y la felicidad de los argentinos”, dijo Urtubey en el encendido discurso que dio ante un auditorio Ángel Bustelo colmado, en la ciudad de Mendoza.

El salteño llegó al evento invitado por la senadora Fernández Sagasti y por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dirigentes de máxima confianza de la vicepresidenta, de quien Urtubey fue crítico en reiteradas oportunidades. El exmandatario mantiene el diálogo con el funcionario camporista, con quien se citó en una misma mesa en dos oportunidades, como reveló en marzo Letra P, y ve con buenos ojos los oficios del ministro del Interior, tendientes a ampliar la coalición de Gobierno.

“Si me siento a comer asado con los radicales y con los del PRO, ¿cómo no voy a aceptar una invitación del peronismo?”, dijo Urtubey al recibir el convite que le hicieron ambos camporistas. El salteño fue crítico desde los albores del FdT, cuando Cristina Kirchner nominó a Fernández como candidato.

Por eso, le agradeció “especialmente” la invitación a Fernández Sagasti, que lo ubicó en la primera fila, junto a ella, a De Pedro y al gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Urtubey llegó al acto desde Salta, acompañado por el exdiputado Pablo Kosiner y el diputado Emiliano Estrada, ambos exministros de su gobierno y dirigentes de su confianza. Estrada fue también funcionario del Ministerio del Interior, junto al actual ministro.

Según pudo saber Letra P, Urtubey se fue más que conforme con su intervención y, principalmente, al comprobar el proceso de apertura a voces críticas que está haciendo un sector del FdT y por la posibilidad de retomar el diálogo de cara a las elecciones del año que viene, frente a la crisis que atraviesa el país.

De cara a 2023, el salteño cree que hay que construir “una gran coalición”, que amplíe los límites del FdT e incluya, por ejemplo, a sectores del peronismo que se juegan por fuera del espacio, como el cordobés Juan Schiaretti. En 2019 enfrentó al FdT acompañando a Roberto Lavagna en la boleta.

Durante su discurso llamó, además, a pensar en el peronismo del futuro y dejó una advertencia sobre los jóvenes. “Entendamos cómo funciona la cabeza de un nativo digital. A esos chicos el peronismo no les habla. No les echemos la culpa a ellos. Nos miremos al espejo nosotros y asumamos la responsabilidad. No podemos transformar al peronismo en un partido del poder”, sentenció.