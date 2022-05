Río Negro: Weretilneck se peroniza con el regreso de Pesatti y un toque de Massa

VIEDMA (Corresponsalía Patagonia) El paso de Sergio Massa por Viedma esta semana no solo dio otra muestra de una siembra paciente en territorio patagónico sostenida en los partidos provinciales que el tigrense viene desarrollando por goteo para expandirse con el Frente Renovador como pivot. En Río Negro, el presidente de la Cámara de Diputados se mueve con un guiño del senador nacional Alberto Weretilneck, conductor de Juntos Somos Río Negro (JSRN), quien imagina una lista de impronta peronista para competir en la provincia en 2023 contra el retador de Juntos por el Cambio, el cipoleño Aníbal Tortoriello (PRO). Ante esa estrategia, en la capital rionegrina se instaló la posibilidad de que el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, integre la fórmula para competir por la gobernación.

La versión se sustenta en el anhelo de Pesatti, quien fuera vicegobernador de Weretilneck entre 2014 y 2019, de volver a sumergirse en la política provincial y por su reciente encuentro con Massa, en el que participó hasta en el plenario que organizó el Frente Renovador en la Legislatura. En el microcine del parlamento rionegrino, el Samoré del Frente de Todos (FdT) bajó línea a su tropa ante la atenta mirada del viedmense. Como una sombra, Pesatti se movió con la comitiva del tigrense por diferentes puntos de la ciudad y hasta cruzó a Carmen de Patagones para anunciar obras en la localidad bonaerense.

Este último movimiento graficó lo que se viene. Según pudo saber Letra P, Weretilneck está convencido en sostener y aumentar la impronta peronista en su armado para competir contra Tortoriello. En principio, además de imaginar un gabinete de intendentes, si ratifica en las urnas la tendencia ganadora y vuelve a ocupar la Casa de Gobierno, pretende consolidar el buen diálogo que sostiene con el gobierno nacional. Pesatti, interlocutor de Massa, es quien tiene ventaja, impronta y pasado peronista. La táctica local matchea con el plan maestro del titular de la Cámara baja que, como viene contando Letra P, por ahora decidió no mover para no escenificar sus aspiraciones con vistas a 2023 en medio de la crisis del FdT pero que, mientras espera, no para de tejer.

“Lo del lunes fue la muestra de que el gobierno nacional juega a ganador en Río Negro”, razonó una importante figura de JSRN que habla asiduamente con Weretilneck. Su análisis tiene correlato, como anticipó este medio, con la intención del senador kirchnerista Martín Doñate de trabar un acuerdo electoral con el exgobernador. Mientras, en el panperonismo provincial se generan controversias por la falta de un rumbo definido.

En pleno debate sobre qué hacer con el PJ, suma adeptos el esquema local del massismo. Además de tres bancas provinciales y concejalías en diversas regiones, el guiño de Pesatti ilusiona con que el jefe municipal ponga su estructura para “su amigo Massa” en instancias nacionales. Lo mismo se espera del intendente de Ingeniero Jacobacci, Carlos Toro (UCR), a quien se lo vio muy sonriente por los pasillos legislativos tras el plenario del FR.

Toro ya había tenido una aproximación al FdT en 2021. En pleno debate de candidaturas, viajó hasta la Ciudad de Buenos Aires y se fotografió con Massa. Desde su ciudad, la más importante de la denominada región sur rionegrina, promete sumar votos para el tigrense.

Otro que apareció el lunes en el acto de la Terminal de Ómnibus y en el plenario fue el legislador Facundo Montecino, hijo de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, compañera de fórmula de Martín Soria en la campaña 2019. “Tengo partido”, respondió a la consulta de este medio cuando salió celebrando de la Legislatura por la foto. Con todo, cuando se le consultó por un posible pase al bloque del FR, dejó la puerta abierta: “No puedo decir que no ni que sí”.