Gay, un alcalde PRO que se desmarca: "No excluimos a Espert"

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Héctor Gay fue uno de los primeros en llegar a la cumbre de intendentes de Propuesta Republicana (PRO) en La Plata, en la que los líderes territoriales definieron reclamar una silla en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, uno de los últimos en irse y uno de los tres voceros del encuentro, responsabilidad que compartió junto al anfitrión Julio Garro y el pringlense Lisandro Matzkin.

En ese lugar, y en diálogo con Letra P, el jefe comunal de Bahía Blanca se diferenció de la estrategia nacional de la mesa nacional de Juntos por el Cambio: aseguró que "hay que charlar en su debido momento" un acuerdo político con los autodenominados libertarios y planteó la necesidad de que la cúpula de conducción deje de lado "la rosca" para ocuparse de temas de gestión. Aún así, en términos electorales, dijo que no buscará un tercer mandato en su distrit, pese a que lo habilita la ley, y que podría respaldar como su sucesora natural a la senadora Nidia Moirano. "Las candidaturas las vamos a definir en una gran PASO", aclaró.

-¿Con el encuentro de intendentes buscaron diferenciarse de la crisis nacional de JxC?

-No, estos encuentros los llevamos adelante porque estamos preocupados por otros temas cotidianos. Eso es lo que no une. Por supuesto que lo que sucede a nivel nacional nos repercute, pero no con lo que hacés referencia, y que nos traen algunos problemas.

-¿Se refiere a la interna oficialista?

-Sí, y hoy estamos teniendo un enorme problema con los subsidios al boleto de colectivos, donde en el interior las compañías están exhaustas porque hay una enorme diferencia del reparto de subsidios entre el AMBA y el interior, y también otro enorme problema respecto a las obras públicas. De hecho en diciembre la Legislatura aprobó el FIM y al día de hoy todavía no se firmaron los convenios, y eso genera otro agravante que es que las empresas no quieren firmar los acuerdos porque no saben a qué atenerse con el tema de la inflación. Son temas importantes que tratamos independientemente de lo político.

-Pero entonces también buscaron enviar un mensaje a la mesa nacional de JxC...

-Sí.

-¿Con qué tuvo que ver?

-Con que estamos manejando agendas distintas. Tal vez sea porque tenemos roles distintos, y hay que recordar que este no es un año electoral, porque sino viviríamos constantemente en campaña. De hecho hay que recordar que hace sólo cinco meses terminamos las elecciones y lo que decimos es que este es un año para gestionar, porque realmente tenemos problemas muy serios en el país.

-A esa mesa nacional le falta una mirada más territorial...

-Lo que veo es que hay demasiada rosca, mientras la gente lo que se pregunta es cuándo se van a ocupar de los temas importantes.

-Se excluyó a Javier Milei a nivel nacional, ¿sucede lo mismo con José Luis Espert en la provincia?

-No.

-¿Hay posibilidad de armar una alianza con Avanza Libertad?

-Se puede charlar en su debido momento. Espert manifestó sus intenciones de participar adentro de Juntos, y ya tuvo participación con Rodríguez Larreta en elecciones pasadas, así que es una buena alternativa a debatir.

-¿El candidato a presidente de los intendentes es Rodríguez Larreta?

-No, son muy pocos los intendentes que públicamente dijeron a quién van a apoyar, por caso Javier Iguacel a Patricia Bullrich. Pero insisto que todavía es prematuro hacerlo. Son temas a discutir en mayo del 2023.

-¿Eso incluye lo local? ¿Irá por un nuevo mandato o buscará una sucesión ordenada?

-Antes que la ley me habilitara a ir por un nuevo mandato dije que ocho años era un buen tiempo. Teniendo en cuenta que a nivel nacional hay sólo una reelección, en mi opinión debería ser así también en la provincia y los municipios. Aún así respeto a los que llevan más años.

-¿Evalúa entonces una sucesión?

-Sí, como lo decís busco una sucesión ordenada-

-¿La senadora Nidia Moirano es su posible sucesora?

-Sí, es una posibilidad, también manifestó que quiere ser Andrés de Leo, que es el presidente de la Coalición Cívica. Ambas candidaturas son legítimas y seguramente el año que viene habrá una gran PASO para definirlo