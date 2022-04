Grindetti se desmarca de Milei: "No hay que hacer desaparecer el Estado"

Durante una visita a ciudades de la Séptima sección electoral, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se refirió a una eventual incorporación Javier Milei a Juntos por el Cambio y marcó sus diferencias con el diputado libertario respecto al rol del Estado, mientras los halcones del PRO buscan darle una bienvenida. "No hablemos de personas, discutamos ideas, no comparto con Milei su mirada sobre hacer desaparecer al Estado, no es el enemigo, en todo caso son los que lo administran mal, creo que debe existir un Estado eficiente que garantice la salud, la educación, la seguridad, entre otras políticas públicas, sin embargo tiene que ser facilitador del desarrollo del sector privado que es lo que no pasa con el kirchnerismo ", sostuvo el jefe comunal.

En una agenda con diversas actividades sociales, productivas y políticas, Grindetti visitó a su par de Saladillo, José Luis Salomón y juntos analizaron la actualidad política y social de la provincia e intercambiaron "experiencias de gestión entre el campo y el conurbano bonaerense".

También podés leer Alianza Grindetti - Garro para expandir el peronismo amarillo en Buenos Aires

Además, el alcalde PRO recorrió un tambo para interiorizarse sobre la actualidad de la industria lechera y luego participó del festival por el día internacional de la Danza en la plaza principal de la ciudad de Azul. La recorrida incluye también un encuentro con su par de Olavarría, Ezequiel Galli, la visita a una industria minera y un plenario de dirigentes enrolados en "Hacemos Juntos", el nuevo espacio "filo peronista" que se oficializó en los últimos días.