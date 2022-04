El cristinismo, a los bifes: Teresa García pidió las cabezas de Guzmán y Kulfas

En boca de la senadora provincial María Teresa García, el kirchnerismo subió un escalón en su campaña de asedio sobre funcionarios del entorno del Presidente y, en este nuevo capítulo, pidió expresamente la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la del jefe de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Sin medias tintas, la legisladora K evaluó que "cumplieron un ciclo" y consideró que “hay que pegar un volantazo desde la cuestión económica estructural”.

El titular de Hacienda es un abonado para el fuego amigo del kirchnerismo. Kulfas, también integrante de la mesa de gestión más cercana al presidente Alberto Fernández, es otro de los clásico apuntados por las huestes de la voicepresidenta Cristina Fernández. Para peor, en los últimos días salió a dar pelea en los medios. En esa saga, ante referentes del kirchnerismo que empiezan a agitar el clamor CFK Presidenta, le dijo a Letra P: "Vamos a hacer toda la apuesta para que Alberto Fernández sea reelegido" en 2023 y defendió el rumbo productivo de la Argentina.

“Guzmán y Kulfas cumplieron un ciclo. Hace falta una mirada distinta sobre el modelo económico, pero entiendo que Alberto Fernández tiene que nombrar a su equipo y sostenerlo. También soy crítica de la política productiva del país, a manos de Kulfas, y lo digo porque lo peor que puede pasar es discutir las cosas bajo la mesa”, expresó la legisladora en declaraciones a Radio Perfil.

De esta manera, la legisladora coincidió con las expresiones del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien durante la mañana de este miércoles ratificó su rechazo al desempeño del titular de Hacienda.

“Tuvo una fuerte declaración que es cierta porque a los ministros no los elige nadie. Lo que se lee es el trasfondo, que no está oculto, porque hay una crítica desde nuestro espacio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (…) Lo hubiese dicho de otra manera, pero hay que pegar un volantazo desde la cuestión económica estructural. No podemos convertirnos en comentaristas de los aumentos de los precios. Veo una actitud genuina en las palabras de Larroque".

No obstante, la exfuncionaria provincial insistió en que “todos los funcionarios se pueden reemplazar” y, en esa línea argumentativa, recordó la forma en que ella misma se fue de la administración Kicillof, donde fue ministra de Gobierno y fue reemplazada por Cristina Álvarez Rodríguez por orden de Cristina Kirchner tras la derrota oficialista en las PASO.

“Alberto es el que orienta el barco, pero hay funcionarios que no comprenden la gravedad de la situación y no coinciden con la mirada de todos. Comprendo que se lo defienda públicamente, pero la realidad no se puede contrastar. También me cuestionaron más de una vez en mi función y, cuando perdimos las últimas elecciones, decidí dar un paso al costado para liberar las manos de la persona que conduce”, ejemplificó.