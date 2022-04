El Antón pirulero de la UCR, Javkin y el socialismo

”Antón, Antón,

Antón pirulero.

Cada cual, cada cual,

que atienda a su juego

y el que no

una prenda tendrá”.

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Cada uno en la suya, como la popular canción infantil. En esa anda la ronda del no peronismo santafesino. Ese eje que sabe y siente que si compite unido en 2023 se creerá imbatible. Hoy, sin embargo, es momento de otra cosa, es tiempo del medirse, de pensar y emplear estrategias en pos del futuro. No vaya a ser cosa que, de tanta planificación y cráneo, luego sea tarde para la síntesis.

Largó el intendente Pablo Javkin. Como adelantó en su momento Letra P, admitió que le gustaría ser gobernador y logró el aval de intendentes de distintos puntos de la provincia con un acto de dimensiones. No le hizo la segunda, en cambio, el diputado Julián Galdeano, mentor político de la senadora Carolina Losada.

Javkin no quiere quedar preso de un clima de internismo radical que, a su entender, se queda en una discusión de migajas y no proyecta algo grande, de espesor. Sí subió al escenario al diputado nacional Mario Barletta, otrora aliado de Galdeano, pero distanciado ahora luego de un cierre de rencillas en la interna UCR del Departamento La Capital.

Javkin y Barletta se conocen de décadas, de la militancia universitaria y no se imaginan por veredas distintas en el futuro. Cuando ni siquiera pegó el salto a Juntos por el Cambio (JxC), ya que remarca que su construcción no es la grieta, el intendente no quiere quedar prendido por disputas que considera estériles.

Galdeano disfruta de sentir que tiene entre manos un as. Losada, para todo el no peronismo provincial, es una figura sin techo en la política y, a pesar de que se mueva como una jugadora nacional, el diputado azuza el fuego y dice que ella no se bajó de la competencia por la gobernación.

El legislador piensa que Javkin se apuró, que era temprano para admitir deseos. Que, en cambio, había que consolidar la gestión. Pese a las rispideces que acumulan, el diputado llevará el lunes al economista Alfonso Prat Gay al despacho del intendente. Losada compartirá con ellos una cena, no regalará una foto de visitante.

La senadora acumuló en un par de semanas fotos con el diputado Maximiliano Pullaro, ya lanzado a gobernador, y el socialismo de Clara García, Pablo Farías y Joaquín Blanco. “Muy buen clima político en la reunión, se seguirá trabajando de forma conjunta”, se filtró desde el bunker PS.

El socialismo, por caso, hace su agenda, sin apuro. Se juntó entre semana para marcarle la cancha al proyecto de autonomía municipal que impulsa el gobernador Omar Perotti y adhiere Javkin.

Ordenado, con presidente de Diputados elegido de manera unánime, está dispuesto a jugar y no le rechaza un café a nadie. Cuando el panorama aclare, moverá fichas ¿Dentro o fuera de un frente de frentes? Se verá, pero – aseguran desde el partido – con candidaturas en la categoría gobernación.