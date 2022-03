Optimistas, en la Casa Gris confían en que Perotti tenga el jueves su Presupuesto

La plana mayor de ministros del gobierno de Santa Fe recibió este lunes a diputadas y diputados provinciales que integran las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara baja con el objetivo de destrabar la aprobación del Presupuesto 2022, cuyo primer tratamiento, a fines de 2021, naufragó en la Legislatura. El oficialismo confía en conseguirlo esta misma semana.

Del cónclave participaron tres espadas del gobernador Omar Perotti: el ministro de Economía, Walter Agosto; el de Gestión Pública, Marcos Corach; y la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena. La reunión, indicaron fuentes del gobierno, versó sobre dos ejes: modificaciones al proyecto original y avances en el financiamiento de programas municipales.

"Fue una buena reunión, la idea es que el día jueves sea tratado", se animó a aventurar Agosto. "La Legislatura tiene la intención de avanzar en el Presupuesto, las modificaciones van a tener la consulta al Senado para establecer una actividad coordinada", agregó.

Una de las principales fricciones entre el oficialismo y la oposición está dada en el reclamo por las obras del Plan Incluir que la provincia adeuda a algunos municipios. En ese sentido, la reunión buscó avanzar en un entendimiento con la promesa del gobierno de no sólo ponerse al día sino también inyectar más recursos para el programa.

"El compromiso que asumimos es poner al día las obras del Plan Incluir, pero le comentamos a los diputados que a veces la modalidad del programa no permite hacer esa cronología de manera tan estricta porque no hay dos situaciones iguales, cada municipio tiene una situación particular, un proyecto diferente, algunos tienen rendiciones pendientes y por lo tanto no se puede hacer la segunda transferencia, pero nuestro espíritu es ese, avanzar en las cosas que quedaron pendientes", indicó Agosto.

En la misma línea, agregó: "Cuando dialogamos en diciembre acordamos incrementar en 2.000 millones de pesos más, es decir de los 4.000 que estaban en el presupuesto original, llevarlo a 6.000 millones, eso fue concedido por el gobierno en aquel momento y finalmente si la ley se aprueba el Plan Incluir va a tener un incremento del 50%".