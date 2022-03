Chaco: advierten que podría asumir un diputado denunciado por abuso sexual

Organizaciones de derechos humanos y feministas de Chaco solicitaron la impugnación de la asunción como diputado provincial de Raúl Acosta, un dirigente oficialista de Concertación Forja imputado por la Fiscalía N°15 de la capital por tres delitos de “abuso sexual con acceso carnal” y otros tres hechos por “abuso sexual simple” contra dos mujeres que trabajaban con él.

El artículo 115 de la Constitución provincial establece que la “Cámara (de Diputados) es juez de la validez de la elección y los títulos de sus miembros”. Sobre esa base, las organizaciones demandaron que no asuma como legislador por sostener que incumple los requisitos de idoneidad ética y moral. En un comunicado, recordaron que la carta magna local también estableció que, para ocupar empleos o cargos públicos, las personas deben tener “las aptitudes físicas y técnicas necesarias para desempeñar las tareas que se le asignen”, algo que, aseguran, no se cumple en este caso.

La demanda se origina en la denuncia de dos mujeres que acusaron a Acosta de forzarlas a soportar manoseos y contacto físico de tipo sexual bajo la amenaza de quitarles el trabajo a sus padres o una beca que había sido otorgada a una de las denunciantes para sus estudios universitarios.

“Nos pedía que hiciéramos notas o nos mandaba a comprar algo y nosotros le llevábamos a la oficina y llaveaba la puerta”, relató una de ellas cuando denunció que “comenzaba con sus abusos”: besos en el cuello y en la boca, "toqueteos" en distintas partes del cuerpo o "arrinconamientos contra la pared". “Se desprendía el jean y el cierre y me tenía contra la pared, me agarraba y me besaba”, agregó una de las víctimas.

Una situación similar se registró en diciembre de 2021, cuando las organizaciones de mujeres y derechos humanos evitaron que asumiera como diputado provincial en Santiago del Estero el dirigente del Frente Laborista Patriótico Héctor Eduardo Ruiz, alias “Chabay”, aunque en este caso había existido condena en una causa por abuso sexual tramitada en 2015.