Inflación y emisión, las claves de la disparada del blue, que sigue "barato"

El dólar blue se despertó en diciembre y promete mantenerse activo. La cotización de la divisa estadounidense sin controles del mercado ya pasó la barrera de los 355 pesos y su temperatura se elevó debido al crecimiento de la demanda para fines turísticos, el sobrante de pesos y un valor "barato" en comparación con otras ofertas que existen dentro de la formalidad, como el caso del MEP, Bolsa e incluso el turista. Luego del alivio de noviembre con inflación mensual del 4,9%, por debajo de las expectativas privadas, y una batería de acuerdos de precios que permitan domar las remarcaciones veraniegas, a Sergio Massa le estalló la devaluación del paralelo, que todavía tiene techo alto para alcanzar la paridad con el IPC acumulado en todo el año, lo que despierta incertidumbres sobre el alcance de la disparada informal.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Con la salida de Martín Guzmán y el paso corto de Silvina Batakis del Ministerio de Economía, el blue se disparó empujado por la crisis de las reservas internacionales en el Banco Central, que no paraba de vender dólares para asistir a un mercado que demandaba por costos de energía y una desconfianza a la capacidad de la gestión de Alberto Fernández de controlar la situación política y económica, en medio de fuertes tensiones internas. La llegada de Massa relajó la situación y el dólar informal volvió a caer, debido a que comenzó a aparecer la oferta de dólares. La activación del dólar-soja, el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el Club de París patearon para adelante la tensión por las reservas.

"Hoy no falta oferta de dólares en el mercado informal, sino que desde la semana pasada se empezó observar un incremento sostenido de la demanda, y uno de los principales motivos es el tema de los viajes. Aquellos que volvieron de Qatar y tienen que pagar con tarjeta a un dólar de 360 para arriba, hasta los que se van vacaciones. Porque si bien con el dólar-tarjeta se puede recuperar parte del valor, no todos pueden hacer ese trámite e incluso pudiendo, la devolución es con dinero devaluado", sostuvo el analista financiero, Christian Buteler, consultado por Letra P sobre el origen de la corrida. Para los últimos días, se sumó la especulación: "ante la suba abrupta, los que querían vender esperan para vender más caro; y los que no estaban apurados por comprar, salen al mercado por temor a que siga subiendo. Eso se suma a la demanda genuina".

También podés leer Tormenta perfecta de diciembre: grieta recaliente y el blue que vuela a $355

Hay números que muestran que el techo del blue aún es incierto. A inicios del 2022, cotizaba en el mercado a 202 pesos y a menos de cuatro días del cierre alcanzó los 355 pesos. La suba porcentual fue de 75,5, comparada con una inflación acumulada a noviembre de 85,3% y una interanual a diciembre que promete estar cercana al 99%. "Frente a la inflación, es una suba que está por debajo de la inflación anual; y por la cantidad de pesos que hay en el sistema, lo mismo. Más allá de la velocidad con que lo hizo, un movimiento típico del blue, cuando lo comparás con otras variables, el precio está más que justificado", afirmó Buteler.

En ese contexto, los negocios financieros se asoman con rapidez. "A fines de julio del 2022, cuando todo parecía desbarrancar, el dólar blue tocó 340 pesos. Cinco meses después y con tasas efectivas anuales de 3 dígitos, volvió al rango de 340/350 pesos ¿Qué activo dio una ganancia en dólares tan alta? El carry trade argentino es así, no lo entenderías…", escribió el director de Research for Traders, Darío Epstein, en su cuenta de Twitter. En otras palabras, los ahorristas que invirtieron en activos en pesos, y con esas ganancias recompraron dólares, están recogiendo los frutos de su apuesta.

También podés leer La tormenta política patea los equilibrios económicos, ya inestables

Es la maquinita

En el medio de la disparada existen, también en el mercado informal, razones de la economía cotidiana que influyen sobre precios y demandas. Según Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq Consulting, "son varios factores que inciden" en el movimiento del blue. Pero destacó como "motivo de fondo" a "la cantidad de pesos de la economía: incluso a estas cotizaciones el blue y los financieros siguen estando por debajo del dólar de equilibrio contra el M3 privado, que lo estimamos en un rango de 365-370 pesos en Invecq a cierre de la semana pasada".

Otra de las influencias fue la decisión de Economía y del BCRA de captar dólares del turismo receptivo a partir de la posibilidad de que los turistas extranjeros que visiten Argentina puedan realizar consumos en pesos y acceder a un tipo de cambio de cada dólar en torno a la cotización del MEP de 332 por dólar, en lugar del cambio oficial minorista, que está en 183 por dólar. "En el corto plazo esta disparada del blue posiblemente responda a que se corrió la oferta de dólar billete del turismo receptivo desde que las tarjeteras empezaron a aplicar el MEP para los consumos con tarjetas de crédito del exterior. Si a esto le sumamos que hay una serie de regulaciones en el mercado financiero que complican el arbitraje entre MEP y blue (el parking de un día y especialmente la Com A 7340) que está en un claro contexto de poca oferta, se acelera la corrida", sostuvo Albornoz, en diálogo con Letra P.