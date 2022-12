Diciembre y el espejismo futbolero

Fue lindo mientras duró, pero duró nada. El "país maravilloso" que encandiló al mundo con sus estrellas del balompié le regaló al pueblo sufrido de la Nación "un rayo de alegría" -copyright Marcelo Falak- que duró eso, lo que un rayo en el cielo. El fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su litigio con la Nación por los recursos federales coparticipables cortó la fiesta y le sacó el pie de encima al país de la crisis permanente, pero con una que amenaza con escalar hasta niveles de riesgo institucional.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Este viernes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afiló su pico de halcón y acusó al Gobierno, en la figura de su cabeza, el presidente Alberto Fernández, de "quebrar el orden constitucional" y "atentar contra la democracia". No podía haber dicho nada más grave. ¿Emoción violenta por la decisión de la Casa Rosada de no acatar la disposición del máximo tribunal judicial? No.

En la noche del miércoles, Letra P adelantó que el alcalde preparaba una embestida polítca de alto voltaje. El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio se tomó 12 horas para elegir las palabras y escogió un puñado de términos explosivos, aunque evitó el peor. Un resto de prudencia, acaso.

¿Hasta dónde piensa la oposición escalar el conflicto? Mientras el autor de esta nota escribía estas líneas, el bloque de JxC del Senado pulía un comunicado con un anuncio que caía de maduro: aunque pour la galerie, porque no tiene los votos para hacerlo prosperar, impulsará el juicio politico contra el Presidente.

"Este nuevo ataque institucional del kirchnerismo revela su carácter autoritario y su profundo desprecio por la división de poderes. Consideramos que este accionar inconstitucional es causa ineludible para un juicio político. Por todo lo anterior, desde el Congreso le pondremos un freno a esta nueva embestida sobre la Justicia y la Constitución", decía un borrador al que accedió Gonzalo Prado, que, en tiempo real, escribía que la mayor alianza opositora apostaba a que la Corte rechazar la recusación de sus miembros anunciada por la Casa Rosada, pero también afilaba las garras para sacarle petróleo electoral a la controversia. En una curiosa pirueta política, la derecha se entusiasmaba con mirarse en el espejo de Lula para presentarse ante el electorado como la rerserva democrática de la Argentina.

También podés leer JxC apuesta a la Corte, pero impulsará el juicio político contra el Presidente

En este renovado y recalentado duelo dialéctico, en el que peronismo y antiperonismo pulsean históricamente por la franquicia de la democracia, ¿cómo reaccionarán las huestes de Perón? ¿Cómo lo hará el Frente de Todos en tanto coalición? ¿Cerrará filas en defensa del Presidente que viene aislando? ¿Lo dejará solo, como hizo hace nueve días, en el acto del tercer aniversario de su gobierno?

No podría hacerlo Cristina Fernández de Kirchner sin morderse la cola: flamante condenada en la causa Vialidad, la pelea con el Partido Judicial es, más que nunca, el corazón de su agenda.

También podés leer Gobierno vs. Poder Judicial, el choque tan temido

El senador Oscar Parrilli, uno de los lanzallamas designados de la vicepresidenta, dio un anticipo en la mañana de este viernes. "Estos últimos fallos de la Corte son propios de una Corte de la dictadura militar", devolvió gentilezas el legislador. "La Corte está dispuesta a gobernar y llevarse por encima los poderes del Estado y la voluntad popular”, agregó.

Del éxtasis futbolero al estupor de una crisis política que se dirime frente al despeñadero institucional, sin escalas ni preaviso, el recreo terminó y diciembre volvió a ser diciembre, con todo lo que eso supone en el "país maravilloso" de las tres estrellas.