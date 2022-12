El Gobierno no define: balcón en suspenso y una marea humana sin rumbo

A pocas horas de que la Selección argentina aterrice en el aeropuerto de Ezeiza con la Copa del Mundo que consiguió luego de 36 años, el gobierno nacional no tiene confirmado si los jugadores irán a la Casa Rosada para festejar en el mítico balcón pese a que el presidente Alberto Fernández prometió liberarla de presencia política y decretó feriado para asegurar una celebración popular masiva.

Después de un día y medio de idas y vueltas, el Gobierno anunció recién este lunes pasadas las 18 que el Presidente decretaría feriado el martes 20 para que la ciudadanía pudiera participar de los festejos de la Selección. El DNU con los detalles recién se conoció a las 20.30. En la previa se había especulado con que el mandatario dictaría asueto para los empleados de la administración pública nacional, pero Fernández finalmente optó por el feriado para incluir también al sector privado. Como excepción, habrá bancos hasta las 12 y también funcionará la AFIP.

Al cierre de esta nota, el Presidente tampoco tenía asegurada su foto con la Scaloneta. Como ya es tradición en Argentina, Fernández le ofreció a la Selección el balcón de la Casa Rosada para que los jugadores puedan salir a alzar la Copa del Mundo frente a la Plaza de Mayo, en un centro porteño que estará colmado por una multitud que seguirá la caravana. La Selección todavía no respondió. Desde el ministerio de Seguridad, este lunes por la noche, aclararon que el recorrido no estaba definido y tampoco iba a estarlo hasta que el plantel no llegara al país.

El Presidente puso a disposición el modelo Raúl Alfonsín. En 1986, cuando el equipo liderado por Diego Maradona ganó la Copa del Mundo, el expresidente lo recibió en la Casa Rosada. El Diez le dio la Copa y el radical la tuvo en sus manos, pero después evitó salir al balcón a celebrar con los jugadores. La foto de cara a la Plaza fue libre de presencias políticas.

Cuatro años después, Carlos Menem cambió la historia cuando la Selección dirigida por Carlos Bilardo fue subcampeona en Italia ´90. Maradona, el DT y todo el equipo saludaron desde el balcón acompañado por el riojano.

Con el clima político caldeado por la grieta y hasta por las internas del propio oficialismo, Fernández le hizo llegar a la AFA que la Casa Rosada estaba a disposición de la Selección y que la decisión de salir o no al balcón quedaba en sus manos. Ofreció garantías de que no habría presencia política para las fotos. Aunque sí, obviamente, la visita incluiría un saludo oficial del Presidente. Fernández fue, desde un primer momento, un admirador del trabajo de Lionel Scaloni al frente del equipo albiceleste y lo dijo públicamente en varias oportunidades antes del Mundial.

“Hasta que no aterricen no hay nada confirmado”, le dijo a Letra P un hombre al tanto de las conversaciones entre el Gobierno y la AFA, que tuvo varios interlocutores. La relación entre el Presidente y el titular de la asociación de fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia no es buena. Pero hay funcionarios del oficialismo que tienen diálogo con el jefe de la AFA, entre ellos el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Los dos fueron presidentes de San Lorenzo y de Tigre, respectivamente. El canciller Santiago Cafiero también mantiene una buena relación. El vínculo se hizo más fluido a partir del viaje de la Selección y el equipo argentino a Qatar, donde la Cancillería trabajó este año con intensidad. Cafiero designó en mayo como nuevo embajador a Guillermo Nicolás para seguir bien de cerca cualquier tema relacionada con los argentinos que viajaran a ese país para el Mundial, una maniobra diplomática revelada por LetraP. Todos hablaron con Tapia en las últimas horas.

La decisión final respecto de la visita a la Casa Rosada la tomarán los jugadores cuando ya estén en Ezeiza, donde aterrizarán este lunes después de la medianoche. El martes partirán desde allí en una caravana que recorrerá la autopista Teniente General Pablo Riccheri y llegará hasta la avenida 9 de julio, en medio de un fuerte operativo de seguridad que coordinarán la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

Este lunes, los ministros de la Nación, Aníbal Fernández, de la provincia, Sergio Berni y de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, se reunieron en el edificio ubicado en la calle Gelly y Obes - donde tienen sus oficinas el titular de la cartera nacional – para coordinar el operativo. El mayor temor de las tres jurisdicciones, y de la Rosada, en particular, es que la bienvenida de la Selección termine en un caos similar a lo que ocurrió con la despedida de Maradona, en 2020. El encuentro duró una hora y veinte minutos.

Hasta el momento, según pudo saber Letra P, el micro que llevará a los jugadores hará una recorrida que no tendrá paradas. La ciudadanía podrá verlo desde la calle o bien en pantallas gigantes que el Gobierno nacional montó, en principio, en los alrededores de la Plaza de Mayo. Todo cambiaría si la Selección decide ingresar a la Casa Rosada, pero hasta el momento las señales que enviaron los jugadores reflejarían que buscan repetir lo que sucedió cuando ganaron la Copa América, en 2021, y evitaron las fotos políticas.

En aquel entonces, en plena pandemia, se especuló con una visita del Presidente al predio de la AFA, que no se concretó. “Me propusieron ir a Ezeiza e inmediatamente dije que no, que no me parecía oportuno porque había que cuidar protocolos y en eso era respetuoso. Transmití que los actores de esto fueron los jugadores y el cuerpo técnico, que estoy dispuesto a rendirles el homenaje que merecen, pero nunca me he valido de esos momentos para hacer política. Son jugadores de Argentina, no de uno en particular”, dijo entonces Fernández.