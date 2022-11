Larreta hizo un acto de fe productivista en tierras de Vicentin

AVELLANEDA (Corresponsalía Santa Fe) El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó este viernes esta ciudad y la vecina Reconquista, donde se reunió con dirigentes del PRO y empresarios del norte de la provincia, mixturando las actividades partidarias con encuentros para interiorizarse del desarrollo regional. Al igual qiue su rival en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich el jueves en Rosario, el alcalde evitó nuevos roces y prefirió apuntar sus cañones al Gobierno.

“No me engancho nunca en peleas, en discusiones, ni mucho menos en agresiones internas", declaró Larreta en modo zen. "No voy a negar que ha habido tensiones, pero no perdamos perspectiva: es la primera vez, desde la vuelta a la democracia en la Argentina que, con el peronismo –ahora llamado kirchnerismo-, la oposición se ha mantenido unida y gracias a la unidad de JxC, el gobierno no pudo tomar la Corte; no pudieron voltear las PASO -que hubiera sido una trampa-; tampoco entramos al default con el Fondo Monetario; y ganamos la última elección”, amplió.

Con visitas previas a las ciudades de Rosario y Santa Fe, esta vez Larreta optó por el interior productivo del norte provincial, una tierra que cobró relevancia en la escena política nacional con las multitudinarias marchas en rechazo de la intervención estatal de la aceitera Vicentin. “Hay que dejar que avance el normal proceso del Concurso; la empresa lleva todo en orden. En este proceso, hoy, no veo ninguna razón para que el Estado se meta”, afirmó el alcalde porteño para beneplácito de su platea.

Decidido a dejar atrás el barro de la interna con Bullrich, Larreta se preocupó por calzarse el traje de candidato presidencial y dar pistas sobre sus ideas en caso de llegar a la Casa Rosada. “A la Argentina le hace falta un plan de desarrollo que podamos sostener al menos 30 años seguidos, que defina cuáles son nuestras prioridades, qué vamos a producir, qué le podemos vender al mundo y a quiénes venderles", dijo y detalló algunas medidas de su hipotético gobierno: "El proyecto tiene que incluir una actualización del sistema laboral, una baja de impuestos –replantear el cielo impositivo que hoy le pisa la cabeza a cualquiera que quiera producir-, y tiene que estar acompañado por una revolución educativa y logística”.

l perfil de la visita del referente de JxC fue netamente productivista. Recorrió el Parque Industrial de Avellaneda, visitó empresas locales, en Reconquista recorrió el centro comercial y compartió un café con vecinos. Luego, almorzó con empresarios. "Santa Fe es una zona de enormes oportunidades porque genera alimentos. Venir acá reafirma mi optimismo respecto del potencial que tiene la Argentina”, dijo respetando el tono de la jornada.

Aunque la gira de Larreta fue enteramente organizada por el concejal del PRO de Reconquista Roald Coco Báscolo, el senador radical Dionisio Scarpin hizo pesar su influencia territorial y acompañó al alcalde proteño en toda la jornada. Es un orgullo recibirlo a Horacio, que hoy es jefe de la ciudad de Buenos Aires, un ejemplo de lo que es la gestión pública, y candidato a presidente de los argentinos", abrió. "Es una enorme oportunidad para que nos conozcas y nos escuches y para que veas las grandes oportunidades y desafíos que tiene el norte de Santa Fe”, lo tuteó en otro párrafo de su intervención.

Junto a Larreta caminaron la diputada Carolina Castets, el diputado mendocino Omar de Marchi, la diputada provincial santafesina Marlén Espíndola y la exdiputada Gisela Scaglia. También fue de la partida el excanciller Jorge Faurie, un nombre varias veces lanzado a la cancha electoral de Santa Fe, aunque los lances nunca se tradujeron en una candidatura. Al menos hasta ahora.