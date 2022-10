Tras el portazo de Figueroa en el MPN, Gutiérrez salió a bancar a Koopmann

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) “No tengo dudas de que va a haber lealtad y nobleza al momento de trabajar y de votar”. La frase que dejó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, demuestra la decisión del Movimiento Popular Neuquino (MPN), a través de la candidatura de Marcos Koopmann, de defender el capital histórico del partido y el poder en la gobernación. Este miércoles, durante una conferencia de prensa en la que lo consultaron sobre la decisión del diputado Rolando Figueroa de ser candidato a gobernador por fuera del partido, advirtió que “libertad, independencia, autonomía y soberanía política" son los "estandartes" históricos del MPN, desechando las críticas de quien fuera su vicegobernador.

“Prefiero hablar de nosotros”, dijo Gutiérrez ante la consulta de la prensa, pero su foco estuvo puesto en quitarle entidad al cuestionamiento de Figueroa, quien considera que la interna emepenista no le da garantías de transparencia para competir. “Libertad, independencia, autonomía y soberanía política han sido nuestros estandartes, nuestros emblemas, nuestros valores. Yo vuelvo a votar por ellos, vuelvo a decirle sí a Neuquén”, lanzó el mandatario.

“Algo que para mí ha sido fundamental y decisivo es la construcción de un poder local”, sostuvo el presidente del MPN y arrojó un manto de sospecha sobre las motivaciones de la decisión de Figueroa. “No quiero perder esa posibilidad de decidir y que se vaya a 1.100 kilómetros de distancia, nosotros articulamos y trabajamos en conjunto”, señaló el gobernador”.

Las declaraciones surgen a tan solo unas horas de que Figueroa oficializara su candidatura sin competir en las internas del MPN. El portazo grafica la falta de confianza a las reglas de una contienda en la que el hasta ayer líder del sector Violeta confiaba. "Me siento orgulloso de ser parte del MPN, pero me incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza. No cierra nunca. Es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña”, se quejó en la carta que oficializó la ruptura.

“Estoy aquí porque formé parte de un gran equipo. Soy, luego de don Felipe Sapag, el segundo gobernador más joven en la historia de la provincia, y Marcos Koopmann va a ser el próximo gobernador que asuma con la misma edad que tenía yo cuando asumí la gobernación”, añadió Gutiérrez en apoyo de su delfín.

“Hoy es más Neuquén y hoy es más Movimiento Popular Neuquino; hoy es más Marcos Koopmann gobernador. No tengo dudas de que va a haber lealtad y nobleza al momento de trabajar y de votar, no tengo ninguna duda de que el pueblo de la provincia de Neuquén, una vez más, a va elegir el escudo para seguir construyendo porvenir y futuro”, cerró Gutiérrez.