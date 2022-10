La fragilidad extrema del frente de frentes santafesino

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Un traspié tras otro acumula el frente de frentes de Santa Fe, el armado que intenta construir el grueso de la oposición al gobierno de Omar Perotti. Hace casi dos meses que todas las patas del espacio no pueden acordar una actividad por diferencias internas. Ahora hay una nueva fecha, el martes 1 de noviembre en la capital provincial, por el momento sin la presencia del socialismo, la voz que rechaza con mayor énfasis la estrategia.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

También podés leer Un frente de frentes atado con alambres

Ni en el tema a tratar se pusieron de acuerdo entre el PRO, la UCR, el socialismo y CREO. Algunos pedían hablar sobre justicia, otros sobre presupuesto y otros más sobre seguridad. Sin síntesis, la actividad que se pensaba concretar este lunes 24 pasó al martes de la semana próxima. Ahora con el compromiso de que se haga sí o sí, pese a las dilaciones y tironeos entre todas las cabezas.

Si no se produce una nueva cancelación, parte del no peronismo se congregará para escuchar a un puñado de especialistas en una clase sobre educación. El PRO, por ejemplo, garantiza la presencia del exministro de Educación Alejandro Finocchiaro. La UCR, CREO, la Coalición Cívica, UNO, Encuentro Republicano Federal, darán el presente. El socialismo, al cierre de esta nota, no. Un par de semanas después, antes del inicio mundial, está el compromiso de trabajar otro tópico en Rosario, justicia y seguridad, más cercano a los intereses del progresismo.

El estado de situación es apenas una postal de lo complejo que le viene resultando a la oposición avanzar en la construcción. Si fuera por la UCR, por ejemplo, el frente de frentes ya se debería haber lanzado en términos formales. Pero los rojiblancos chocan contra las intenciones de varios, no solo el socialismo.

¿En qué anda el PRO?

El partido amarillo mantiene la teoría de los dos carriles. No le cierra la puerta al nuevo armado, pero brega fuerte al mismo tiempo por la consolidación de Juntos por el Cambio (JxC). Ante el eventual atraso del calendario electoral, el PRO considera que la elección santafesina se va a nacionalizar y la marca va a cotizar en bolsa.

Para compatibilizar ambas miradas, el PRO ya propuso un nombre para el nuevo frente: Juntos por Santa Fe. Una denominación que se aleja poco y nada de la marca original. El partido amarillo dice tener para dicha sigla el ok de la UCR y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En la estrategia de tirar para el mismo lado, el PRO marcó con recelo la actividad que la senadora Carolina Losada, el senador Dionisio Scarpin y el diputado Mario Barletta comandaron el lunes en Santa Fe para conmemorar la victoria electoral de 2021. Hubieran deseado que se invite al conjunto de JxC y no solo a quienes aportaron a la lista vencedora.

¿Y la UCR?

El radicalismo provincial es el motor del frente de frentes. En la figura de su presidente Felipe Michlig, se esfuerza hasta el cansancio para contener a las patas opositoras. El senador habla de manera permanente con Javkin, con quien estrechó un entendimiento fino. Pero crece en la UCR la bronca con el socialismo, que demora o rechaza su salto. Dejan entrever en las huestes radicales que se agota la paciencia con los otrora socios progresistas.

El socialismo, a marzo

Desde que Perotti deslizó que las elecciones generales podrían realizarse en septiembre, el socialismo levantó el pedal. “Pasamos a marzo, no tenemos apuro”, le blanqueó a Letra P un legislador. Dicha postura choca de frente con los tiempos que pregona el resto de la alianza, que quiere mandar mensajes de unidad con premura.

El PS dice que prioriza el orden interno, aunque al menos un sector del partido objeta el camino de conducción de Michlig y prefiere al diputado provincial Julián Galdeano como arquitecto.

La tensión del socialismo no es solo con la UCR, sino también con Javkin. Molesto por un presupuesto provincial que – a su entender – perjudica a Rosario, el intendente convocó a un encuentro de legisladores y legisladoras opositoras, como el radical Fabián Bastía y la PRO Ximena Sola. En el cónclave, que se realizó hace dos semanas, también se habló del armado opositor. El socialismo, invitado por Javkin, pegó el faltazo.