“Siempre nos sentimos parte del gobierno de Kicillof”

Jorge D’Onofrio es el primer massista que desembarca en la primera línea del gabinete bonaerense. Asumió este jueves al frente del flamante Ministerio de Transporte, cerrando la ola de incorporaciones a la mesa chica que el gobernador Axel Kicillof mantuvo herméticamente cerrada durante sus dos primeros años de gestión. Sin embargo, tras la jura, en diálogo exclusivo con Letra P, el dirigente massista aseguró que siempre se sintieron parte del gobierno y que “basta ver el registro de entrada de Sergio Massa a Casa Gobierno” para saber que hay una “unión férrea”.

Pese a que el presidente Alberto Fernández llamó a dirimir en primarias las candidaturas para 2023, el ministro enrolado en el Frente Renovador considera que el resultado electoral no estuvo vinculado a la ausencia de internas y que para la próxima ronda electoral podría haber “candidaturas de consenso”. En cuanto a sus primeros pasos en la cartera que conduce, dijo haber recibido claras instrucciones del gobernador y que su vínculo con su par nacional, Alexis Guerrera, facilitará el camino, al tiempo que adelantó que harán un pedido al gobierno nacional para rever los subsidios porque -afirmó- la provincia “está subsidiando el transporte de la Capital Federal”.

-¿Cuáles son sus objetivos principales?

-Jerarquizar el área de Transporte. Habrá una fuerte inversión de la Provincia y de la Nación. Desarrollaremos acciones muy fuertes en el transporte de pasajeros, la modalidad terrestre, aérea y fluvial. Y trabajaremos en el transporte de cargas en todas sus modalidades y en un paquete de leyes para modificar las cuestiones de tránsito que tienen que ver con seguridad vial, con el objetivo de bajar los índices de accidentes.

-¿Que otro massista esté en la cartera nacional le facilita la tarea?

-Es un amigo de toda la vida y no solo compartimos equipo. Desde la Legislatura, he interactuado con todas las áreas, así que conozco desde adentro el funcionamiento y a todos los actores. Eso nos va a facilitar mucho el camino. Hay muchos temas que ya se han charlado con el gobernador y me ha dado claras instrucciones de lo que necesita así que vamos a poder mostrar gestión muy rápidamente.

-¿Va a haber cambios en los subsidios?

-Sí. Vamos a hacer un pedido al gobierno nacional, porque más allá de los montos en la discusión del reparto de los subsidios, hoy la provincia, pero principalmente los sectores de segundo y tercer cordón del conurbano, están subsidiando el transporte de la Capital Federal.

-¿Cómo imagina la convivencia en el Gabinete entre los diferentes sectores del oficialismo?

-En estos dos años, desde la legislatura hemos interactuado muy bien con el gobernador. Siempre nos hizo sentir parte del esquema de gobierno pese a no tener un representante en la primera línea del gabinete. A la gran mayoría de los demás ministros los conozco de toda la vida, de la militancia y antes de haber jurado ya estaban colaborando conmigo.

-¿Siente que con su incorporación ahora sí el Frente Renovador es parte del gobierno de Kicillof?

-Quiero dejar bien claro que siempre nos sentimos parte, basta con ver el registro de entradas de Sergio Massa a la Casa de Gobierno y la cantidad de veces que ha estado codo a codo con el gobernador tratando de resolver los temas de la provincia, eso marca una férrea unión.

-¿Qué debe cambiar el FdT para no volver a perder en 2023?

-Si yo y mis compañeros hacemos bien las cosas y el gobernador puede llevar adelante todo lo proyectado, no hay análisis posible en base a una elección intermedia que pueda modificar el resultado victorioso que sin ddas vamos a tener.

-Massa reclamó la conformación de una mesa política del Frente de Todos, ¿ya trabajan en eso?

-Sí. Por un lado, planteó una mesa representativa del Frente de todos, pero también se planteó el llamado al Congreso provincial y nacional del Frente Renovador y avanzar en la mesa ejecutiva también del Frente Renovador.

-¿Una competencia interna, como planteó el Presidente, ayudará a un triunfo?

-Cualquier sistema es bueno para resolver las candidaturas. En las últimas dos elecciones se consensuaron candidatos y nos fue muy bien. El resultado de 2021 no creo que tenga que ver con si hubo o no internas. Ninguno de nosotros está pensando hoy la cuestión electoral de 2023 y aun menos la forma de dirimir candidatos.

-¿De qué hablaron usted, Kicillof y Massa antes de la jura?

-Para los temas que no me incumben desenchufé los oídos. Hablaron un poco del tema de la deuda, pero hablamos específicamente de cómo me sentía. Kicillof me dijo que estaba muy feliz; se enteró de algunas cuestiones que estuve haciendo en los días previos a la jura. Recibí algunas instrucciones, fundamentalmente me pidió que viera el tema del transporte fluvial, que ya lo estamos trabajando, un poco de lo portuario, esa fue la charla.

-¿La discusión por las reelecciones lesionó en algún punto la relación dentro de la coalición?

-Dejamos en claro nuestra posición y no hubo nadie que se subiera al balcón y se tirara de cabeza. Hemos sobrevivido.

-¿Kicillof debe ir por la reelección?

-Lo dejó en claro el gobernador. Cuando habló del proyecto a seis años no plateó que ese era su lanzamiento político a la reelección, sino que la provincia necesita políticas a seis años, de largo plazo, y para eso tenemos también que convocar a la oposición para acordar esas políticas de Estado.