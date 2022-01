Simone confirma tropa con ADN kicillofista en Hábitat

Si bien la burocracia estatal más los tironeos por llenar casilleros demoran el armado final de los nuevos ministerios bonaerenses, Agustín Simone oficializó los nombres de quienes ocuparán los cargos en los dos organismos dependientes del flamante Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. El Instituto de la Vivienda y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) quedarán a cargo de un hombre y una mujer provenientes del riñón del gobernador Axel Kicillof.

A través de la publicación en el Boletín Oficial se oficializó el nombramiento del abogado Diego Menéndez como Administrador General del Instituto de la Vivienda, quien fue el segundo de Simone mientras éste ocupó ese mismo cargo en la transición de su salida del ministerio de Infraestructura y la creación de la nueva cartera que comanda. El subadministrador general es el arquitecto Rodolfo Macera, quien también viene de trabajar junto al ministro, en este caso como director provincial de Arquitectura.

Fuentes del equipo de trabajo de Simone confirmaron a Letra P que seguirá ocupando la titularidad del OPISU Romina Barrios, quien ya ocupaba el cargo cuando el organismo dependía de la Jefatura de Gabinete, en ese entonces a cargo de Carlos Bianco. Barrios mantiene el equipo de trabajo con el que venía trabajando para ocupar la dirección general del organismo, las cuatro direcciones provinciales y las once direcciones que tiene a cargo.

Aunque todavía no salieron los decretos de nombramiento, también continuará trabajando junto a Simone parte del equipo que lo acompañó en Infraestructura: el ex subsecretario de Obras Públicas Ernesto Selzer, de estrecho vínculo con Kicillof; el ex subsecretario Administrativo, Legal y Técnico Fernando Maresca, quien se espera ocupe el mismo cargo; el ex subsecretario de Planificación y Evaluación de Infraestructura, Ignacio Negroni, y el exdirector general de Vialidad Gerardo Tarchinale.

Las firmas de Vilar y D’Onofrio

Mientras tanto, los ministerios de Transporte y Ambiente, que conducen el massista Jorge D’Onofrio y la camporista Daniela Vilar, respectivamente, y el Instituto Cultural, que será comandado por Florencia Saintout, todavía están en veremos. Sus estructuras orgánicas todavía no fueron aprobadas y reina el hermetismo. Sin embargo, tanto D’Onofrio como Vilar confirmaron quiénes tendrán la tarea de cuidarles la firma.

En ambos ministerios, los únicos cargos oficializados son los de la subsecretaría Administrativa, Legal y Técnica. En Transporte quedó a cargo del abogado Ignacio Cingolani y en Ambiente, la abogada Aldana Scillama.