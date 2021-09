Clara García: “Santa Fe necesita senadores que la conozcan al detalle”

La candidata a senadora nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, retomó sus recorridas por el territorio santafesino en el departamento San Cristóbal, donde visitó las localidades de Suardi, Ceres, Arrufó y la ciudad cabecera. En diálogo con la prensa local, la diputada provincial afirmó que “Santa Fe necesita senadores que conozcan al detalle la provincia y que la defiendan con voz firme”.

“Mucha gente no sabe cuál es la función de un senador nacional y eso se debe a que nuestros representantes toman gran cantidad de decisiones a escondidas y por obediencia partidaria”, señaló García, quien explicó que por esta situación “Santa Fe está ausente de la mesa nacional donde se toman las decisiones importantes”.

“Yo no concibo a la política si no es hablando mano a mano con la gente en el territorio, escuchando y conociendo los problemas. Cómo entender la realidad de esta región si no se la conoce”, se preguntó la candidata a senadora y se refirió a medidas concretas que se deciden a nivel nacional y afectan la zona.

“La suspensión de las exportaciones de carne perjudicó al productor ganadero de esta zona, al industrial frigorífico, ni hablar de la mano de obra desocupada, por despido o reducción de la jornada”, mencionó por un lado. “Ahora, acaban de presentar el presupuesto nacional y no están los recursos para las obras claves que Santa Fe necesita. Esto sucede porque cuando se aprueban las leyes no se está pensando en el trabajo, las obras y la producción de esta región”.

Luego de una visita a la localidad de Arrufó, la gira concluyó en San Cristóbal donde se reunió en la Municipalidad con el intendente Horacio Rigo y el senador departamental Felipe Michlig, y luego en el Club Unión mantuvo un encuentro con instituciones de la ciudad.