Se picó la campaña en el sur: chicanas, denuncias y un arma en la Sexta

La campaña de la moderación y la cautela tuvo su excepción en el sur bonaerense. La precandidata del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y el postulante PRO Diego Santilli visitaron los distritos más importantes de la Sexta sección y en el medio de sus presentaciones hubo cruces entre dirigentes de distintos sectores locales que conforman los diferentes frentes. En Bahía Blanca, Alejandro Dichiara se quejó porque no fue invitado al acto del que participaron otros aspirantes a la Legislatura bonaerense. En Coronel Rosales, un precandidato al Concejo Deliberante por el FdT denunció penalmente a un contrincante interno luego de que le impidiese participar de un acto en el puerto. Además, hubo un cruce tuitero entre un herido por el cierre de listas y una precandidata a diputada del PRO.

No al primer postulante

El jueves, Victoria Tolosa Paz llegó a Bahía Blanca a participar de la presentación de la lista de aspirantes al Concejo Deliberante. Del acto, además de referentes locales, participaron la segunda precandidata a diputada provincial por la Sexta, Maite Alvado, el diputado provincial Gabriel Godoy, los senadores provinciales Ayelén Durán y Marcelo Feliú, y el titular del Consorcio de Gestión del Puerto y ex candidato a intendente Federico Susbielles. Llamó la atención la ausencia del intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, quien encabeza la nómina de aspirantes a la cámara baja provincial.

Consultado, el precandidato señaló a Café por Medio que no fue invitado por los bahienses. “La organización no me invitó por eso no participé, hubiera estado encantado”, dijo públicamente el dirigente, responsabilizando por su ausencia al tridente que en Bahía Blanca encabeza el armado del FdT: Feliú, Susbielles y Godoy. Según supo Letra P, la organización argumentó que no se trataba de un acto regional, sino local, pese a que participaron legisladores y precandidatos seccionales, que incluso tomaron la palabra en el acto.

Dichiara quedó en la mira de los bahienses durante las restricciones pandémicas de 2020, cuando impidió a propietarios no residentes de Bahía Blanca ingresar a Monte Hermoso a revisar el estado de las casas. En el sur analizan que la dirigencia bahiense busca ocultar al intendente, quien no tendría buena imagen al menos en el distrito más importante de la región.

Interna caliente

La agenda de Tolosa Paz continuó el viernes en Punta Alta. Recorrió el Puerto Rosales, donde brindó una conferencia de prensa, y luego encabezó un acto con precandidatos y precandidatas seccionales en el predio recreativo del Sindicato de Luz y Fuerza. Antes de la recorrida, hubo un cruce entre los distintos sectores que en aquella ciudad forman parte del frente oficialista.

De cara a la competencia del 12 de septiembre habrá internas entre dos listas por los lugares en el Concejo Deliberante. La primera nómina la encabeza el concejal Gustavo Sartori y la segunda, que competirá con boleta corta, la lidera Natalia Pérez.

Pérez denunció que Sartori, junto al director del puerto de Rosales, Rodrigo Aristimuñio, “increparon y violentaron” al segundo precandidato a concejal de su lista, Guillermo Ausili. Según señaló en conferencia de prensa, Ausili intentó ingresar al puerto a presenciar el acto, pero Sartori y Aristimuñio se lo impidieron con el respaldo de dos de agentes de la Prefectura Naval que cumplían funciones en el lugar. El dirigente aseguró que uno de los prefectos le mostró su arma para amedrentarlo y por eso hizo una presentación penal en contra de los dirigentes con los que se enfrentará en las urnas en las PASO.

Heridos y trolls

Los cruces no se dieron sólo en el FdT. En Juntos tampoco se escondieron las diferencias entre los distintos espacios que conviven en la alianza. Las tensiones reflotaron ante la visita de Santilli a Coronel Rosales el sábado. De la recorrida por Punta Alta, además del ex vicejefe de gobierno porteño, participaron el intendente Mariano Uset y la secretaria de Gobierno y precandidata a diputada provincial Abigaíl Gómez.

“Se ve que los trolls del GEN se pusieron nerviosos por la venida de Santilli. Tranqui muchachos, que en Noviembre vamos #juntos y el objetivo no es matarnos entre nosotros”, tuiteó Gómez el domingo, en un mensaje que los rosaleños asociaron a los heridos que dejó el cierre de listas en el espacio que lidera Margarita Stolbizer.

Según supo Letra P, en el armado de listas locales el PRO y la UCR presentaron una propuesta de unidad que dejó afuera al GEN, espacio que tiene un representante en el Concejo Deliberante y que desde hace tiempo está enfrentado con el intendente Uset. En ese marco, personas cercanas al armado local de Stolbizer habrían recordado, vía redes sociales, el origen político del intendente y Gómez, candidato en 2013 del Frente Renovador, espacio que luego abandonaron para sumarse al PRO.