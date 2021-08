“La gente en Rosario siente que el Estado le soltó la mano”

La precandidata al Concejo de Rosario por la lista “Más para Rosario” en la interna del Frente Progresista, Verónica Irizar, lamentó que no se haya conseguido la unidad en la ciudad con los sectores del intendente Pablo Javkin y del exministro de Salud, también socialista, Miguel Capiello. “La grieta ha hecho este daño, de mejor confrontar, no ponernos de acuerdo”, señaló a Letra P y aseguró que desde el sector afín al exgobernador Miguel Lifschitz "se hizo todo lo posible para evitar la interna".

Irizar, junto a Paulón y Chumpitaz, parte de su lista. Foto: Sebastián Villalba

Acompañada por quienes la siguen en la nómina, Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ y Analía Chumpitaz, directora del Sistema Municipal de Epidemiología, Irizar recibió a Letra P y aunque evitó criticar abiertamente a Javkin, subrayó que "la gente siente que el Estado les soltó la mano” y que "si el intendente no puede alzar la voz por su rol institucional, alguien tiene que defender la ciudad”.

-¿Por qué no se pudo evitar la interna?

-Era importante lograr la unidad y trabajamos para eso. Dialogamos mucho con todas las fuerzas políticas, en particular con el intendente, entendiendo que en un momento tan complejo la política tiene el deber de dar soluciones a la sociedad. Tener una propuesta clara del Frente era importante. Lamentablemente no logramos esos acuerdos. La grieta ha hecho este daño, de mejor confrontar, no ponernos de acuerdo. Luego de la interna vamos a trabajar juntos, como pasó en 2019: al día siguiente yo ya estaba trabajando para que Pablo Javkin sea intendente.

-¿Qué reflexión hace de enfrentar a un outsider como Ciro Seisas?

-En momentos en los que algunos apuestan a la antipolítica, siempre que alguien tenga la vocación de sumarse es bienvenido. Habrá que ver qué camino y qué tiene para ofrecer en el momento en el que le toque ocupar ese lugar. Nosotros apostamos a lo propositivo y lo que el socialismo tiene para ofrecerle a la ciudad: experiencia, capacidad de gestión y conocimiento de los temas que hoy son prioritarios.

-¿Qué escucha en los barrios sobre las gestiones de Javkin y Omar Perotti?

-El mayor planteo de la gente es que el Estado se corrió. Esta lógica de la urgencia de la pandemia lo provocó. Había un trabajo muy articulado entre el Estado local y el provincial, con políticas como el Plan Abre, que se perdió. La lógica es compleja. Los planes que llegan lo hacen a través de organizaciones políticas y no a través del Estado. Hasta el reparto de comida, salir con las fuerzas de Seguridad demuestra una mirada muy distinta de la nuestra. Sin escuela, sin clubes, corridos de los centros de convivencia barriales, cerrados los polideportivos. La gente siente que el Estado le soltó la mano.

-¿Qué rol piensa ocupar en el Concejo?

-El año pasado tuvimos 83 días de paro de transporte y nadie alzó la voz para reclamar lo que le correspondía a la ciudad. Entendemos que el intendente no lo puede hacer por su rol institucional, pero nuestro compromiso es luchar y reclamar para defender a Rosario. Gestionar, más allá de los proyectos e ideas, es llevarlas a las práctica. Hay que saber construir y conducir equipos, tener la tenacidad de seguir los temas y todos los días estar detrás hasta que se concreten. Alguien tiene que estar poniendo en agenda los temas todos los días, nosotros ya lo venimos haciendo desde el Concejo.

-¿Qué piensa de la foto de Javkin con Capiello, su rival socialista?

-La publicidad es el tema. Nosotros estuvimos con Pablo el sábado pasado en calle San Luis, nos sacamos una foto y no la publicamos. Tenemos la obligación de presentar políticas públicas serías, fomentar la desigualdad y la fragmentación no sirve. Capiello eligió ir con una lista, elige irse a un espacio que siempre jugó a ir a la interna. Se lo hicieron a Binner, a Lifschitz, a Bonfatti y ahora vuelven a repetir ese mismo comportamiento. No podíamos no estar presentes quienes representamos el legado de Hermes y de Miguel.

-¿Una victoria de Clara García en la interna la posiciona como candidata a gobernadora en 2023?

-El principal legado de Miguel (Lifschitz) es esta construcción colectiva que se ha trabajado durante tantos años, con los valores de Hermes (Binner). Es muy valorable lo de Clara, haber asumido el compromiso de representarnos, con una gran fortaleza. Es la más atravesada por el dolor pero es una compañera con una trayectoria de 30 años, que ha tenido distintos roles y conoce más que nadie la realidad de toda la provincia y de Rosario. Para fortalecer el Frente Progresista es necesario que haya un Partido Socialista fuerte. Tenemos dirigentes, intendentes, presidentes comunales, diputados y era necesario tener una representación esta voz y hemos hecho esta apuesta.