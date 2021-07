Aferrados al sillón: intendentes precandidatos no renuncian

En el interior de la provincia de Buenos Aires, las expresiones del presidente Alberto Fernández sobre la ética que debe primar entre funcionarios y funcionarias precandidatas no hace mella en los jefes comunales que aspiran a obtener una banca legislativa. De una rueda de consultas hecha por Letra P surge que -al menos muchos de ellos- permanecerán en sus cargos ejecutivos hasta diciembre.

https://www.letrap.com.ar/nota/2021-7-29-7-15-0-fernandez-empuja-a-rossi-de-defensa-y-detona-mas-cambios-en-el-gabinete

“Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos. Es una regla que yo puse”, dijo Fernández el miércoles por la noche. El planteo obliga al ministro de Defensa, Agustín Rossi, y a su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a abandonar sus cargos. Ya renunció Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada, al Consejo de Políticas Sociales. Con el argumento de la “ética”, los dichos del presidente generaron repercusiones entre funcionarios precandidatos de otros niveles y diversas jurisdicciones.

En la provincia, todos los intendentes enrolados en el FdT sobre quienes consultó este medio no renunciarán a sus cargos ejecutivos pese a que son parte de listas legislativas. Las fuentes indicaron además que el gobierno de Axel Kicillof no dio directivas ni hizo pedidos al respecto.

El jefe comunal de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli, aspirante a diputado provincial por la Segunda sección, indicó que no abandonará su cargo hasta diciembre. Representante del Frente Renovador en el norte de la provincia, firmó en el tercer lugar de una lista que además integran otros dos jefes comunales. Dijo que permanecerá al frente de la administración del municipio hasta el momento en que deba jurar como diputado. “Voy a estar, en principio, hasta el 10 de diciembre, si es que somos electos. Tenemos la responsabilidad de continuar nuestras gestiones en el territorio. Necesitamos completar lo que nos falta y aquello que venimos trabajando”, dijo y agregó que, teniendo en cuenta que las precandidaturas se “resolvieron el fin de semana”, necesita “seguir dando respuestas a los vecinos”.

En el mismo sentido se expresó Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso y cabeza de la lista de precandidatos a diputados por la Sexta. “Más allá de lo que dijo el presidente, cada uno de nosotros debe tomar sus propias decisiones. Tengo por delante un montón de convenios, de firmas. La ciudadanía nos eligió para ser intendentes y nos vamos a ir el 10 de diciembre”, señaló.

https://www.letrap.com.ar/nota/2021-7-26-17-22-0-la-hora-de-los-intendentes

El exsenador detalló a Letra P que se tomará licencia por la campaña a partir del 1 de septiembre y luego de las elecciones primarias retornará a su puesto hasta el 1 de noviembre, momento en que se tomará la licencia definitiva. “Tengo muchas cosas para cumplir en mi función de intendente que está por encima de la campaña política. Necesito estar acá sí o sí”, dijo y agregó: “Es un pedido lógico el del Presidente, pero en este momento no puedo dejar de ser intendente. Uno tiene su función y hay que tratar de amalgamar una cosa con la otra”.

Dichiara contó que habló con el intendente Walter Torchio, precandidato a primer senador por Frente de Todos en representación de la Cuarta sección, y que esté le expresó que, por ahora, se quedará en el municipio.

Cecilio Salazar, jefe comunal de San Pedro y precandidato en quinto lugar por la Segunda, indicó a Letra P que planifica quedarse al frente de la conducción del municipio hasta que asuma su banca en la Cámara baja. “Son localidades cerca y la idea es ir en los momentos que me queda adecuado, organizando bien la campaña, para poder quedarme hasta diciembre”, dijo en referencia a los recorridos que deberá hacer en la región en el marco de su postulación.

El dirigente del Partido Fe explicó que no puede abandonar su cargo por razones económicas. “Si pidiera la licencia la pasaría mal económicamente. Yo no tengo otro modo de vida. Cobraba un sueldo del gremio, pero tomé licencia por cargo electivo. No tengo otro trabajo”, completó.