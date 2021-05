La juventud radical bonaerense pide pista y va por lugares en las listas

El flamante presidente de la Juventud Radical bonaerense, el concejal de Saladillo Manuel Cisneros, anticipa que en las elecciones de medio término el espacio que ahora lidera buscará “ensanchar” la cantidad de representantes que tienen en la Legislatura y en los concejos deliberantes. “Hay un montón de jóvenes capacitados en la provincia de Buenos Aires para ocupar lugares de poder”, señala el joven de 28 años. En diálogo con Letra P, si bien considera que en comparación a 2015 el radicalismo “está mejor” en términos de conducción territorial y gestión, indicó que la de Juntos por el Cambio no se trató de una “coalición de gobierno, sino de una coalición parlamentaria”. Por eso, indicó, buscarán “quebrar esa relación de fuerza”. Respaldó el protagonismo de Facundo Manes y Martín Lousteau, dos dirigentes que en la contienda bonaerense del partido jugaron para equipos diferentes.

También podés leer Evolución se concentra en el conurbano y en bastiones del interior

-¿Cómo fue el proceso electoral que lo ungió presidente?

-El acto eleccionario de la juventud radical es autónomo, pero se desarrolló el mismo día en que se eligieron las autoridades provinciales. La elección es directa y se eligen tres delegados por sección. Los 24 delegados son el plenario de la JR de la provincia. Nosotros, Adelante Buenos Aires, que nos referenciamos con Maximiliano Abad, nos quedamos con 18 de los 24. El sábado pasado, en plenario me concedieron la presidencia. De la elección participaron más de 10 mil jóvenes. La JR está de vuelta en un lugar que había tenido en otras décadas.

-¿Qué rol buscarán tener en este año electoral?

-Asumieron más de 60 concejales menores de 30 años en la provincia y legisladores provinciales y, en muchos municipios donde gobierna el radicalismo los funcionarios son parte de la juventud radical. Queremos ensanchar esa representatividad, hay un montón de jóvenes capacitados en la provincia para ocupar lugares de poder.

También podés leer Unión Cívica Convivencial

-¿Cuántos legisladores ponen en juego?

-Tenemos dos diputados provinciales, Melisa Greco (Quinta sección) y Valentín Miranda (Cuarta sección), que entraron en la última elección. No está en juego ninguna banca, pero la juventud radical tiene sus pretensiones y las va a plantear llegado el momento.

-¿Van a buscar sumar otras dos bancas?

-Como no renovamos ninguno, será difícil, pero lo vamos a pedir. Igual, no es que nosotros pretendemos que se nos dé una banca por ser jóvenes solamente, sino porque creemos que tenemos gente capacitada para hacerlo.

También podés leer Junín: la UCR se resetea y promete plantarse frente al intendente PRO

-¿De qué va a depender que sean escuchados cuando muchos dirigentes de Juntos por el Cambio quieren jugar?

-Primero, dependerá de si hay o no internas, de si en JxC acordaremos lista de unidad o llegamos a las PASO como coalición opositora. Después, daremos la discusión dentro del radicalismo. Nosotros hicimos una muy buena tarea en la elección interna. Aportamos muchísimos votos, no solamente en juventud, sino en la candidatura de Maximiliano Abad y eso queremos se reconozca. De todos modos, nos sentaremos con el presidente para evaluar cuál es la mejor estrategia del partido, no solamente para ver si podemos colar algún joven en las listas, sino para ver qué le sirve al radicalismo para tratar de conducir JxC. El mayor objetivo que tenemos con Abad, con quien tenemos una excelente sintonía, es poner al partido de vuelta en la escena bonaerense y tratar de hacer los deberes para ir por el poder y volver a gobernar la provincia.

-¿Qué lectura hace de la posición de la UCR durante el gobierno de Vidal?

-Fue una gestión a nivel nacional y provincial de coalición parlamentaria, no fue una coalición de gobierno. El radicalismo acompañó y sostuvo la gobernabilidad desde las legislaturas provinciales y desde el congreso. Pero no se sentaron los presidentes de los partidos y negociaron los ministros en la provincia y la nación. Fue un gobierno del PRO que nosotros acompañamos. Ahora buscamos quebrar esa relación de fuerza. Tenemos ideas, organización y dos figuras muy relevantes a nivel nacional, que son Facundo Manes y Martin Lousteau.

-¿Cómo juventud, dialogan o trabajan con el resto de las juventudes del frente JxC?

-Fui vicepresidente de la gestión que condujo Pablo Juliano y fundamos la Mesa de las Juventudes de Cambiemos de la provincia con todos los partidos y ahí se hicieron actividades en conjunto. Actualmente estamos en una experiencia con jóvenes del PRO y la Coalición Cívica a nivel nacional, que se llama Conversaciones, donde hemos hecho capacitaciones y actividades en común. Necesitamos acuerdos generacionales para sostener JxC. Coincidimos en los valores y tenemos algunas diferencias ideológicas que cada uno canaliza a través de su partido. Llegamos en 2019 sin conocernos. Fue como un matrimonio de hecho, impuesto. Hubiese sido más fructífero habernos conocido antes, trabajar en conjunto y haber tenido más confianza. Las reuniones se darán más de cara a las elecciones. Nosotros tenemos una agenda propia constante y muy demandante.