Regazzoni: “Larreta, Macri y Vidal son líderes naturales”

El extitular del Pami, excandidato a intendente por Juntos por el Cambio (JxC) en Almirante Brown y actual concejal de ese distrito, Carlos Regazzoni, analizó ante Letra P el escenario político actual. “Horacio Rodríguez Larreta tiene una gran proyección nacional, como lo tiene María Eugenia Vidal”, dijo y sin bien consideró “buena idea” hablar de liderazgos horizontales, consideró que la exgobernadora y el expresidente Mauricio Macri son “líderes naturales” del frente opositor. Consultado sobre la gestión de la crisis por coronavirus, evaluó que el Gobierno nacional “subestima los tiempos de la pandemia”. De cara a la próxima ronda electoral, se bajó de la competencia local y posicionó a dos referentes del PRO.

-¿Cómo ve el escenario electoral?

-Depende de la opción que logremos ofrecer. Veo que hay ganas de cambiar porque hay frustración con lo que ha ocurrido. Esto obedece, en parte, a errores del gobierno nacional y también, a una decadencia general del país que ha traído desconcertación en los más jóvenes. El desafío es interpretar los nuevos cambios, lo que está ocurriendo. No hay que quedarse en confrontaciones antiguas.

-¿Qué análisis hace del surgimiento de sectores internos en Jxc?

-Es parte del juego político. El peronismo tuvo el mismo problema. De hecho, la candidatura del Presidente surgió por las divisiones que había. No me preocupa, es normal.

-¿Es compartido y horizontal el liderazgo en la oposición?

-Me parece bien hablar de liderazgos horizontales, pero hay liderazgos naturales, como los que ejercen María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

-¿Larreta tiene más proyección que los demás por su protagonismo en la gestión?

-Tiene una gran proyección nacional, como también la tiene María Eugenia. Ella hizo una gran gestión en la provincia. La pandemia va a dejar muchas cicatrices profundas y todos los liderazgos van a necesitar revalidarse. Este es un momento bisagra.

-Cómo profesional de la medicina, ¿qué lectura hace de la pandemia?

-Todavía no llegó el momento del balance. Hubo un error de diagnóstico que se sostuvo durante muchos meses y ese error nos llevó a cortoplacismo. Se vio a la pandemia con un horizonte muy corto. Eso ocurre con la vacuna. Se cree que con la vacuna esto pasa al olvido, se supera. Y ahí hay un error. De los cinco países en el mundo con mayor tasa de vacunación de su población, cuatro están con rebrotes fuertes y eso es porque con la vacuna sola no alcanza. Hace falta una profunda reforma del sistema de salud, del sistema educativo, un proyecto de reconstrucción económica.

-¿Respalda las decisiones de JxC que van a contramano de lo dispuesto por el presidente Fernández?

-El único cortocircuito importante que hubo fue con las clases. El Gobierno nacional tomó una actitud necia. La ciudad tuvo un argumento científico para sostener la presencialidad y ese argumento tenía que ser contestado con igual tenor. Por las características de la pandemia y el tiempo por delante, la idea de suspender las clases 15 días no tenía asidero científico. Si nos dicen que nos van a bombardear la casa por un día, una estrategia puede ser esconderse en el sótano. Si nos dicen que el bombardeo va a durar dos años, meterse en el sótano no es opción porque no podemos estar dos años escondidos. Acá es importante estimar los tiempos. Me parece que el gobierno nacional tiene una permanente subestimación de los tiempos de la pandemia.

-¿Cómo está trabajando JxC en Almirante Brown?

-Bastante bien. Cada fuerza política está haciendo un manejo individual porque cada uno tiene que resolver cuestiones políticas internas. Los radicales tuvieron elecciones, eso los hizo concentrarse mucho en su propia agenda y no hemos retomado la agenda institucional. Imagino que lo haremos en los próximos días. En el PRO estuvimos trabajando más en lo social, colaborando con la situación sanitaria y la Coalición Cívica ha tenido su propia agenda. Tenemos buena relación. Por ahora, no hay inconvenientes. Veremos qué ocurre cuando se aproxime el cierre de listas.

-¿Cómo ve el municipio?

-Está entre los distritos con mayor mortalidad por la pandemia. Si hay tanta mortalidad, se entiende que hay mucha pobreza, muchos problemas sociales que se van a agudizar.

-¿Va a competir en estas elecciones?

-Me parece que voy a concentrar mis esfuerzos en temas más globales del país, porque en este momento estamos en una situación muy delicada. Voy a tratar de aportar en temas nacionales.

-¿Quiénes serían los candidatos del PRO en el distrito?

-Hay varias personas que podrían ocupar mi lugar. Patricia Bontempo y Federico Flores podrían participar de la elección.

-¿Está asesorando al Gobierno porteño?

-No. Tengo mi actividad privada. Formalmente no estoy asesorándolo. Sería impropio tener el cargo de concejal y además asesorar al Gobierno porteño. No me gustaría tener esa doble acción. Cuando lo hice renuncié a mi dieta en el Concejo Deliberante.