La elección en el Colegio de Abogados de San Isidro cruje a dos bandas

La elección de autoridades para el Colegio de Abogados del departamento judicial de San Isidro (CASI) será uno de los primeros turnos electorales a realizarse para la renovación de autoridades en colegios y entidades de profesionales en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, está vigente una resolución del ministerio de Justicia bonaerense, dictada el 1 de marzo último, que autoriza la reanudación de los comicios suspendidos en 2020 a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

Ante este panorama, un sector de la abogacía de ese departamento se abroqueló en la lista Unidos para la Reconstrucción que ya confeccionó la fórmula con la que dará batalla electoral al actual oficialismo que maneja el CASI con la presidencia de Santiago Quarneti. Pero los lazos de poder del oficialismo van más allá de la colegiatura departamental, ya que ese sector político también conduce a la Caja de Previsión Social de Abogados de la provincia de Buenos Aires, en la figura del cuestionado Daniel Burke.

Las críticas opositoras no solo apuntan (casi con una lógica de manual política) al rol del colegio profesional durante la gestión de Quarneti, sino que también hacen foco en los manejos de la caja previsional durante la pandemia. Muchos profesionales no pudieron trabajar a causa del ASPO, sus honorarios se redujeron drásticamente, no abonaron aportes jubilatorios de la Cuota Anual Obligatoria (CAO) y no los dejan participar como candidatos delegados a la Caja, señalaron desde la oposición.

“Hasta el momento, no se oficializaron las listas”, detallaron las fuentes consultadas. La oposición presentó sus candidatos el viernes 23 de abril último pero fueron observados los seis candidatos delegados a la caja previsional pero ya fueron reemplazados por otros que no registran deudas de la CAO.

Unidos para la Reconstrucción está conformado por exdirectivos del colegio profesional y abogados independientes “descontentos con el bajo nivel académico y el desprestigio institucional” de la entidad. “La pandemia excluyó a muchos abogados y abogadas que se quedaron afuera de la profesión”, señalaron fuentes de ese espacio.

Las elecciones en el CASI están pautadas para el día viernes 7 de mayo, pero su realización no está asegurada. En el marco de la segunda ola de coronavirus, no se descarta que haya nuevas restricciones sociales para bajar la curva de contagios y la demanda de camas de terapia intensiva que asfixia a los sistemas de salud público y privado.

Daniel Burque, el cuestionado presidente de le Caja de Abogados bonaerense

El CASI tiene un padrón de 9100 matriculados, quienes irán a las urnas en una elección de medio término para renovación del Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Delegados a la Caja de Previsión Social.

En marzo último, el ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, emitió una resolución en la que se estableció que desde el 8 de marzo último se “reanudan los plazos prorrogados” para “las Entidades Profesionales de la Provincia de Buenos Aires y sus Cajas Previsionales” quienes “deberán iniciar o dar continuidad, según corresponda, a los procesos electorales que fueran suspendidos”.

Esta reglamentación está vigente pero se dio antes del inicio de la segunda ola de contagios que golpea al país y uno de sus epicentros es el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) donde se encuentra ubicado en departamento judicial de San Isidro.