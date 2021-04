Vidal: "Nunca dudé de que Fernández y Fernández eran lo mismo"

En el marco de su raid mediático por los medios afines, la ex gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que no hay diferencias entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner. "Nunca dudé de que eran lo mismo", aseveró.

La exmandataria provincial afirmó que CFK es "una vicepresidente con mucho poder por las decisiones que toma y por los lugares que ocupa". "De todas maneras nunca dudé que Fernández y Fernández eran lo mismo. Los hechos han sido elocuentes", explicó.

En cuanto a las nuevas medidas para evitar el aumento exponencial de contagio por covid, dijo que "las restricciones nacen en el fracaso del plan de vacunación". "Nos habían dicho que iba a haber 20 millones de personas vacunadas para este momento del año y ni siquiera llegamos a seis", disparó.

También podés leer El miedo a perder (por tercera vez) define el futuro de Vidal

Durante una entrevista al diario Clarín, Vidal también volvió a cuestionar al gobierno de Axel Kicillof: "La inseguridad está creciendo en la Provincia. La inflación, con el 4,8% que se anunció, eso no hay argentino que no lo sienta. Un salario promedio no puede hacer frente a un alquiler, a los servicios y al supermercado".

Al ser consultada sobre una eventual candidatura presidencial, la exgobernadora volvió a esquivar una definición: "En estos tiempos de pandemia, al ciudadano común no le importa si voy a ser candidata. Tiene problemas concretos de llegar a fin de mes, miedo a no enfermarse. En todo caso es una discusión más de la política que no estoy apurada por dar".

También podés leer Los contactos secretos de Máximo Kirchner y Vidal para achicar la grieta

Y agregó: "Yo quiero que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar. Porque siento que aprendimos, que hay muchos líderes que fueron creciendo y que vamos a poder hacer algo bueno para la transformación de la Argentina. Ahora, ¿si yo tengo aspiraciones? Yo quiero transformar el país. El lugar que vaya a ocupar lo va a definir la gente".

En otro tramo de la entrevista, la dirigente de JxC admitió, tal como lo contó Letra P, que mantiene un diálogo con el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, hecho que consideró "normal".

"No de ahora que soy oposición, también de cuando fui oficialismo tuve diálogo con muchos dirigentes del oficialismo actual. Creo que es lo normal. Lo anormal es no dialogar, no hablarse. Máximo es el jefe del bloque de Diputados del oficialismo y por el Congreso pasan decisiones estructurales de la Argentina", explicó.