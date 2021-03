En distrito PRO, ganador de interna UCR avisa que va por la intendencia

En la interna radical del domingo pasado, la participación de afiliados más nutrida en la Cuarta sección electoral bonaerense se dio en Nueve de Julio. Allí, el dirigente de Evolución Ignacio Palacios se impuso con casi el 63% de los votos a la lista de Javier Fernández y se perfila como uno de los próximos competidores en 2023 por la intendencia que actualmente ostenta el macrista Mariano Barroso.

“Planteamos en campaña que este año queremos competir en las PASO y, sin dudas, para la intendencia en 2023”, subrayó en diálogo con Letra P el electo presidente del radicalismo de Nueve de Julio, quien no escondió aspiraciones a competir por el sillón de mando municipal, más aun teniendo como antecedente la imposibilidad de hacerlo en 2019, cuando su sector tenía la intención de plantar su opción electoral en las Primarias pero se topó con el veto de la conducción local de Juntos por el Cambio y el consentimiento a ese freno por parte de la UCR bonaerense.

Sobre la relación de la mayoría del radicalismo con Barroso, Palacios admitió que las cosas cambiaron desde que se pretendió competir en 2019 y no se logró: “La relación no viene siendo la mejor, el diálogo que existe es en el Concejo Deliberante porque hasta hoy mantenemos un mismo bloque conjunto. Pero es la única relación que tenemos. No existe el diálogo institucional partidario con el PRO. En lo particular, hasta 2018 teníamos buena relación, pero cuando dijimos que queríamos competir en 2019 se cortó por completo”.

En junio de 2019, Palacios había hecho público su malestar ante la imposibilidad de participar en las Primarias, cargando duro contra el intendente: "Nuestro compromiso y convencimiento respecto a que muchas cosas deben mejorarse y esto depende de decisiones políticas que incluyan e involucren a todos los actores de la comunidad sigue intacto", había manifestado en aquel entonces.

En la actualidad, el próximo titular de la UCR nuevejuliense analizó que el alto grado de participación radical en el distrito durante la elección del domingo “marcó un poco ese desgaste que existe” y que en parte “fue un tirón de orejas al PRO”. En ese marco, avisó que “el radicalismo quiere protagonizar y liderar una alternativa local”.

Al hacer un diagnóstico de la elección provincial y consultado sobre si las aspiraciones locales de su espacio pueden verse interferidas ante una conducción bonaerense de Maximiliano Abad, Palacios –que reporta a Martín Lousteau y jugó para la lista de Gustavo Posse- observó que, más allá de quien ostente la presidencia del radicalismo provincial, “cambió el radicalismo a como estaba hasta ahora. Hay una paridad 50 y 50, esto reconfigura la relación del radicalismo con nuestros socios políticos y la alianza opositora”.

“Entendemos que la figura de Martín Lousteau hace que se ponga más en valor al radicalismo. Más allá que sea finalmente Abad presidente, ya hay otra realidad dentro del frente”, puntualizó.