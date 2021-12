Enrico va nuevamente a la Justicia contra "el zar del juego clandestino"

Lisandro Enrico fue uno de los acusados de recibir aportes ilegales en la extensa declaración de Leonardo Peiti, el zar del juego clandestino en Santa Fe, en la que arremetió una vez más contra figuras de la Legislatura provincial, judiciales, de fiscalía y de la gestión. El senador por General López aseguró que iniciará acciones legales contra el empresario y puso sus fueros a disposición. Además, pidió que se investigue a fondo “la verdadera ruta del dinero”.

También podés leer Un arrepentido revuelve la llama del pago de coimas en Santa Fe

Bajo la figura de “imputado arrepentido”, Peiti afirmó haberle hecho entregas de 5 mil dólares al fallecido secretario legislativo del Senado provincial, Ricardo Paulichenco, durante varios meses destinados al senador radical.

Al respecto, Enrico resaltó: “No conozco a esta gente, jamás tuve algún tipo de contacto con alguno de ellos, no les conozco la cara, nunca les pedí nada, nunca me dieron nada; solo tengo contra el juego clandestino denuncias que he realizado y un juicio que me inició el abogado del señor Peiti”.

También podés leer La Justicia le dio la razón a Enrico contra el "zar del juego clandestino"

Por este motivo, el senador por General López iniciará acciones legales contra el zar del juego clandestino en Santa Fe. “Tengo un testimonio de años denunciando, luchando y legislando contra el delito y sus autores como para ser mencionado por gente con la que nunca tuve nada que ver”, señaló.

Y agregó: “No sé si es un vuelto político por las viejas disputas o una operación, pero tal como anticipé solicito que se abra una investigación a los fines de que se investigue cuál fue la supuesta ruta del dinero para lo cual vuelvo a enfatizar que pongo mis fueros parlamentarios sobre la mesa a disposición plena de la justicia”.

Por último, Enrico consideró que también deben investigarse las declaraciones del exfiscal Gustavo Ponce Asahad y Leonardo Peiti que aseguran que el peronismo financiaba sus campañas con dinero del juego clandestino. “Pareciera surgir de esta investigación que hay una ruta del dinero que fluía a campañas políticas del peronismo que se utilizó en la elección del año 2019, creo que también eso debe ser objeto de investigación penal”, remató.